Estos son los servicios mínimos en el Servicio Andaluz de Salud por la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este martes 9 de diciembre cuatro días de huelga de los médicos en contra del Estatuto Marco del Ministerio en plena ola de virus respiratorios que ha obligado a tomar medidas de prevención, como la ... recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero y con «la prevision de ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe».

Para esos cuatro días de huelga, el SAS ha fijado unos servicios mínimos que implican la garantía de una actividad asistencial como la que se presta en un festivo en Atención Primaria (centros de salud) y hospitales. En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos «como mínimo» y la actividad propia de un domingo o festivo. Igualmente, el SAS establece que deben prestarse el 100 por 100 de aquellos servicios que «habitualmente se presten en un domingo o festivo» y que «debe garantizarse el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades de carácter urgente que se realicen en un domingo o festivo».

Como «criterios comunes», tanto en Atención Primaria como en hospitales, «debe garantizarse el tratamiento a pacientes afectados por procesos que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, sin romper la continuidad asistencial». De manera específica, en los centros de salud en los que haya un SUAP (servicio de urgencias), y en los que coincidan los horarios de asistencia, «no habrá servicios mínimos dado que la actividad de urgencias del centro será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos o festivos».

En el caso de que los horarios no coincidan o que el centro de salud no tenga un servicio de urgencias, «se designará como servicios mínimos un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual» del ambulatorio.

En el caso de las urgencias hospitalarias, de manera específica, la orden del SAS establece que «los servicios mínimos serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias de un fin de semana o festivo».

El papel de los MIR

Se podrá incrementar la dotación «con un máximo de hasta el 50% de los médicos de las urgencias hospitalarias que habitualmente haya un fin de semana» en función del número de Médicos Residentes (MIR) que tenga asignada la unidad. En los servicios de urgencias que tengan asignados menos de tres MIR «no se establece ningún tipo de refuerzo».

En el caso del 061, se fija un «90% en cada una de las franjas horarias de los turnos», y en el servicio de teleoperación de los centros adscritos a Salud Responde, el 75% de la plantilla en cada una de las franjas horarias de los turnos.