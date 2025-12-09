Suscríbete a
Estos son los servicios mínimos en el Servicio Andaluz de Salud por la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio

En el caso de las urgencias, los cuidados críticos y los partos «como mínimo» y la actividad propia de un domingo o festivo

Antonio Sanz le exige a la ministra la retirada del Estatuto Marco que crea «conflicto e inseguridad»

Dos sanitarias del SAS
M. L.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este martes 9 de diciembre cuatro días de huelga de los médicos en contra del Estatuto Marco del Ministerio en plena ola de virus respiratorios que ha obligado a tomar medidas de prevención, como la ... recomendación del uso de las mascarillas en ambulatorios, hospitales y residencias de mayores tanto públicas como privadas hasta el próximo 8 de enero y con «la prevision de ampliar el plazo, siempre atendiendo a la evolución de la temporada de gripe».

