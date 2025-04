Eugenia Moreno, alcaldesa de Huévar del Aljarafe: «Los atascos son inauditos y aquí estamos como en segunda línea de playa»

La localidad sevillana de Huévar del Aljarafe es una de las más afectadas por la saturación y mal estado de la A-49, la autovía que une Sevilla y Huelva, y su alcaldesa atribuye a la falta de inversión del Ministerio de Transportes el suplicio ... que viven los habitantes de toda esa comarca para desplazarse a Huelva o Sevilla. Cuenta Eugenia Moreno (PP), que «yo siempre digo que en Huévar del Aljarafe vivimos en segunda línea de playa porque no hay ningún fin de semana a partir de esta época que no sufra un tremendo atasco para incorporarme a la A-49 en dirección a Huelva o Sevilla ».

Recuerda la alcaldesa que «el tercer carril es una necesidad a la vista del incremento del tráfico y la saturación de la vía y no se ha hecho absolutamente nada en más de ocho años, algo que nos parece inaudito». Moreno reivindica también una conexión con el polígono industrial de Huévar y su centro logístico, donde trabajan miles de personas. «En Huévar nos sentimos muy abandonados por parte del Estado y, en especial, del Ministerio de Transportes. Como usted sabe, esto viene del Gobierno de Mariano Rajoy, del año 2016 si no recuerdo mal, donde ya se aprobó el desdoblamiento desde Benacazón hasta Chucena, y ahora el ministro Oscar Puente dice que en todo caso se hará desde Chucena a Huelva. Y nos deja a nosotros en tierra de nadie. No entiendo por qué nos castigan de esta manera«.

Recuerda la alcaldesa que de este proyecto se hizo el estudio del impacto medioambiental y que de ahí no se pasó. «No se adjudicó ninguna obra y ahora dicen en Madrid a los alcaldes que lo tienen que estudiar otra vez«. Mientras tanto, el tiempo pasa y la carretera se va deteriorando. «Las últimas lluvias han sido la puntilla y la situación de la A-49 es ahora auténtica pena. Y que el Ministerio excuse su inacción y su falta de inversión en que »cada vez hay menos tráfico«, clama al cielo. »Eso es totalmente falso y yo invito al ministro Puente, o a cualquiera de su equipo, a que venga a la autovía cualquier mañana, a la entrada de Huévar del Aljarafe, a que vea la entrada y salida de vehículos. Y me diga si hay poco tráfico«, asegura.

La alcaldesa lamenta que el Ministerio se hay decidido a poner parches en vez de afrontar el problema de manera seria: «Limitar la velocidad y meter cámaras en el tramo que está peor para recaudar es algo indignante y una falta de respeto a los miles de ciudadanos que vivimos en toda esta zona y demás pueblos afectados. Los atascos serán cada vez mayores y la paciencia del ser humano tiene un límite«. Destaca Moreno que «todos los sábados a partir de este fin de semana habrá ya una retención importante en la A-49 y no podemos olvidar que esta autovía también es la conexión con Portugal a través de Ayamonte Lo que se encuentran todos estos vecinos portugueses y los de Sevilla y Huelva es una autovía totalmente abandonada durante años«, subraya.