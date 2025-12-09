Manuel Carrasco ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla en 2026: fechas y entradas

El Hijo Adoptivo de Sevilla lo ha vuelto a hacer. Manuel Carrasco ofrecerá varias actuaciones en la capital hispalense en su nueva demostración a la ciudad en la que batió el récord de asistentes a un concierto en España. La plaza en la que ... abre cada gira, su lugar talismán.

Ahora el artista onubense acaba de anunciar que ofrecerá cuatro conciertos en Sevilla bajo el mismo hilo conductor: 'Salvaje desde la raíz', en una nueva vuelta de tuerca a la temática de última gira: 'Pueblo Salvaje II', su noveno disco y cuya gira arrancó precisamente en la ciudad el pasado 17 de mayo congregando a 70.000 personas.

Para el año que viene serán cuatro noches históricas en dos fines de semana consecutivos con espectáculos que girarán en torno a sus anteriores discos que dejaron una impronta imborrable en Sevilla. Primero será 'Viento Salvaje' el 13 de junio, por aquel disco 'Bailar el viento'; luego será el turno de 'La Cruz Salvaje' el 14 de junio, en ese juego con la gira 'La Cruz del Mapa'; luego será el turno para 'Corazón Salvaje', en un guiño a 'Corazón y flecha' el 19 de junio y finalmente el regreso al 'Pueblo Salvaje', el 20 de junio en el Estadio de la Cartuja.

El cantante lleva varios días dejando pistas en su perfil de Instagram de un nuevo anuncio relacionado con la capital andaluza, así como de los todos los discos que el onubense ha presentado en ella. Era todo un misterio para sus seguidores que veían cómo su artista planeaba algo histórico y redondo en torno a la ciudad.

De este modo, el cantante no solo regresa al lugar que ha marcado su trayectoria musical, y que ha dejado las noches más memorables de su carrera, sino que ahora multiplica por cuatro esa magia con cuatro espectáculos cuyo aforo estará previsiblemente completo, con 70.000 personas en cada uno de ellos, dejando unas cifras que serían históricas con más de 250.000 asistentes. Las entradas están disponibles el 18 de diciembre a partir de las 12 horas en su página web manuelcarrasco.es.

El idilio de Carrasco con Sevilla

Manuel Carrasco ha reconocido en más de una ocasión su romance con la capital hispalense, con la que mantiene un idilio especial y guarda un buen recuerdo desde incluso antes de pisar las tablas de la Cartuja. La ciudad vive desde hace varios años ese amor recíproco y verdadero siempre en el mismo escenario, el de los éxitos más especiales, el Estadio de la Cartuja.

Es todo un ritual de amor veraniego para el que hay que prepararse desde diciembre con la compra de las entradas. No obstante, el onubense no lo ha tenido fácil para hacerse con los corazones sevillanos. De hecho, reconoció en una entrevista que le costó cantar en la ciudad. Tuvieron que pasar diez años (antes solo lo hizo con la gira de 'Operación Triunfo') hasta que pudo acceder al ciclo de conciertos del Teatro Lope de Vega y fue ante 700 personas.

En 2012 el de Isla Cristina vivía sus primeras miradas seductoras con la capital hispalense en diferentes escenarios. Llegaría el Riberas de Guadaíra de Alcalá o el Auditorio Rocío Jurado, donde iba desgranando su disco 'Habla' mientras se deshacía en halagos: «Dímelo Sevilla, que no estoy soñando», comentaba alzando la voz a los fanáticos que por aquella época iban a verle.

Luego llegaron más conciertos, nuevas tablas que acariciar, y en 2013 y 2014 se acercaba tímidamente a Sevilla con puestas en escena que ya apuntaban maneras. En 2016 llenaba el Auditorio de Fibes, aunque también le aguardaba el mayor de los placeres, uno de los más grandes, el estadio de la Cartuja. La gira 'Bailar el viento' lo catapultó a editar un disco dvd de aquel orgásmico momento llamado 'Una noche olímpica' ante 45.000 personas. Esa noche le dedicó a la ciudad una bulería con miles de seguidores a compás.

Dos años más tarde la sorpresa llegaba a la ciudad en forma de concierto con uno más especial y gratuito en la Plaza de España en pleno mes de diciembre. En el emblemático monumento presentó in situ el que sería su nuevo trabajo discográfico: 'La cruz del mapa'. En 2019, con Sevilla ya totalmente hipnotizada, el estadio Benito Villamarín se convertía en el escenario elegido para proseguir con ese idilio. En junio de 2022 el cantante onubense volvía con más ganas que nunca a la ciudad de sus amores. En el estadio de la Cartuja logró batir el récord en número de asistentes a un concierto, partiéndole a Manuel el corazón en mil pedazos y dejándole sin palabras. Así, en 2023 El artista onubense estrenaba su nueva gira 'Corazón y flecha' en Sevilla con una dedicatoria que aún se recuerda con piano y voz en la Cartuja: 'Hay amores que duran toda la vida'. Finalmente, el 'Tour Salvaje' llegó en mayo de 2025 con el que volvió a deleitar a sus fans sevillanos repitiendo el éxito de noches anteriores. Ahora parece que se cierra el círculo con estos espectáculos que rinden homenaje a su último tour.