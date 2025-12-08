Fernando Fernández Cabezuelo, hermano mayor electo de la Macarena: «Me he puesto en la cola para ver a la Virgen como un hermano más»

El hermano mayor electo de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, ha engrosado este lunes la extensa cola que alcanzaba prácticamente hasta el final de la muralla para encontrarse con la Virgen de la Esperanza después de cuatro meses de restauración. Cabezuelo llegaba al entorno de ... la basílica alrededor de las 13 horas para ponerse al final del enorme desfile de devotos que se han concentrado desde la madrugada para comprobar de primera mano el resultado de la intervención de Pedro Manzano, apoyado en un equipo del IAPH, por la que la Macarena ha estado ausente durante cuatro meses exactos.

Ha contado a este periódico que ha optado por ponerse en la cola ya que la junta saliente no se ha comunicado con él, así que ha aguardado horas de espera «como un hermano más». El ganador de las elecciones de la semana pasada en la hermandad de la Madrugada ya había podido ver a la Virgen, «aunque si terminar» por lo que siente una gran tranquilidad. «Ahora voy a poder verla cerquita, volverle a rezar y ya totalmente terminada y perfecta».

Cabezuelo ha destacado que desde horas antes de que se abrieran las puertas de la basílica, a las 6 de la mañana, ya había gente esperando. «Con el frío que debía hacer y soportar colas de más tres horas, da idea de lo que quiere Sevilla a la Virgen». Él, una vez que entre «voy a tratar de estar todo el tiempo posible cerca de ella». Después, ha contado, mantendrá una reunión con su equipo para organizar el besamanos en San Gil. En este sentido, ha comentado que «una vez que nos dijeron que rechazaban el besamanos que nosotros les habíamos ofrecido ( a la junta saliente), hemos empezado a montarlo». Así, ha remachado que «ya lo tenían preparado» pero que ante la negativa de los oficiales actuales, «vamos a empezar a montarlo».

Respecto a los días grandes como el de este festivo 8 de diciembre en el que Sevilla se ha lanzado a la calle para visitar a la Esperanza, Cabezuelo asegura que «a los macarenos hay poco que decirles. Ellos saben cómo disfrutar de la Virgen y están muy contentos por cómo está». Eso sí, ha incidido en que los fieles «van encontrar más cercanía con la Virgen por la forma en la que vamos a montar el besamanos, por como va a estar organizado».