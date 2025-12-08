Suscríbete a
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

entrevista de abc en la vuelta al culto de la macarena

Fernando Fernández Cabezuelo, hermano mayor electo de la Macarena: «Me he puesto en la cola para ver a la Virgen como un hermano más»

El hermano mayor electo aguanta horas de espera para reencontrarse con la Esperanza: «La he visto en fotos y está preciosa»

La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración

Fernando Fernández Cabezuelo, hermano mayor electo de la Macarena
Fernando Fernández Cabezuelo, hermano mayor electo de la Macarena
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

El hermano mayor electo de la Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, ha engrosado este lunes la extensa cola que alcanzaba prácticamente hasta el final de la muralla para encontrarse con la Virgen de la Esperanza después de cuatro meses de restauración. Cabezuelo llegaba al entorno de ... la basílica alrededor de las 13 horas para ponerse al final del enorme desfile de devotos que se han concentrado desde la madrugada para comprobar de primera mano el resultado de la intervención de Pedro Manzano, apoyado en un equipo del IAPH, por la que la Macarena ha estado ausente durante cuatro meses exactos.

