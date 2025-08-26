Suscríbete a
Así será el Centro Velázquez en la Sala San Hermenegildo: auditorio y una gran sala de exposición

La iglesia, con forma ovalada, será una sala de conciertos, que podrá acoger también exposiciones temporales mediante paneles

La planta elíptica de San Hermenegildo se mantendrá expedita y, puntualmente, servirá como auditorio
La planta elíptica de San Hermenegildo se mantendrá expedita y, puntualmente, servirá como auditorio
Javier Macías

La Fundación Focus tiene diseñado ya cómo será el futuro 'Centro de investigación Diego Velázquez' en la 'Sala San Hermenegildo', tal y como se denominarán la colección que hasta ahora ha estado expuesta en Los Venerables y el propio contenedor ... cultural. ABC ha tenido acceso al proyecto elaborado por los arquitectos Antonio Herrero Elordi y José Rodríguez Lucena, con la colaboración del museógrafo Juan Suárez Ávila, y que cuenta tanto con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio como con la licencia de obras de la Gerencia de Urbanismo para la adaptación del edificio, propiedad del Ayuntamiento, como nuevo museo de la ciudad.

