Así será el Centro Velázquez en la Sala San Hermenegildo: auditorio y una gran sala de exposición

La Fundación Focus tiene diseñado ya cómo será el futuro 'Centro de investigación Diego Velázquez' en la 'Sala San Hermenegildo', tal y como se denominarán la colección que hasta ahora ha estado expuesta en Los Venerables y el propio contenedor ... cultural. ABC ha tenido acceso al proyecto elaborado por los arquitectos Antonio Herrero Elordi y José Rodríguez Lucena, con la colaboración del museógrafo Juan Suárez Ávila, y que cuenta tanto con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio como con la licencia de obras de la Gerencia de Urbanismo para la adaptación del edificio, propiedad del Ayuntamiento, como nuevo museo de la ciudad.

LA COLECCIÓN FOCUS EN SAN HERMENEGILDO Despacho 2 12,91 m² Sala 2 6,61 m² Entre- planta primera AUDITORIO (con capacidad para 100 asientos) Sala 1 12,55 m² Despacho 1 14,15 m² PATIO 32,80 m² RECEPCIÓN Y TIENDA 90,29 m² ENTRADA Sala Velázquez 1 2 3 6 4 5 11 7 59,98 m² SECRETARÍA 9,91 m² 9 8 10 1 2 3 4 5 Retrato de Martínez Montañés Santa Catalina Francisco Herrera El Viejo Inmaculada de Zurbarán Fray Pedro de Oña 6 7 8 9 10 11 Vista de Sevilla La imposición de la casulla a San Ildefonso Santa Rufina Crucificado del Greco Inmaculada de Velázquez Santa Inés Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA LA COLECCIÓN FOCUS EN SAN HERMENEGILDO Entre- planta primera AUDITORIO (con capacidad para 100 asientos) RECEPCIÓN Y TIENDA 90,29 m² ENTRADA Sala Velázquez 1 2 3 6 4 5 11 7 9 8 10 1 2 3 Retrato de Martínez Montañés Francisco Herrera El Viejo Inmaculada de Zurbarán 4 6 5 Santa Catalina Santa Inés Fray Pedro de Oña 7 8 9 La imposición de la casulla a San Ildefonso Santa Rufina Inmaculada de Velázquez 10 11 Vista de Sevilla Crucificado del Greco Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

En la memoria descriptiva del mismo se especifica que, ante todo, se respetará la configuración actual de la antiguo templo renacentista. Es decir, por un lado, se buscará «mantener el carácter formal y funcional de la iglesia de San Hermenegildo en su conjunto y, por otro, la significación tipológica de cada espacio». No se alterará ningún detalle constructivo ni ornamental de esta joya del siglo XVI que ha estado cerrada durante dos décadas.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo allí, con un presupuesto de 616.240 euros (IVA incluido), serán completamente reversibles. Y, por otro lado, los arquitectos dejan claro que «dotamos y acondicionamos sin obligar al singular edificio a forzadas lecturas». De esta forma, se parte de la premisa de que en la planta baja se recogerá la petición de ordenar los espacios anexos de la ampliación que hizo Rafael Manzano en 1967 solucionando, así, la necesidad de instalar un ascensor para discapacitados y adecuar los diferentes aseos al futuro museo. Y, por otro lado, el gran vestíbulo recoge la recepción y el control de visitantes, así como la librería y la tienda del Centro Velázquez.

Planta baja

Comenzando por la planta elíptica del templo, que «proporciona la singularidad y atractivo a la visita», mantendrá el «vacío» representativo y su identidad tipológica, por lo que sólo dará servicio como lugar de celebración de actos públicos en ocasiones puntuales. Servirá como sala de conciertos y también podrá acoger exposiciones temporales mediante paneles que no afecten de manera permanente a la configuración original de la iglesia.

En principio, cuando se redactó el proyecto el pasado mes de abril, Focus tenía la intención de instalar el imponente órgano Grenzing que adquirió para Los Venerables en el lugar que ocupó en su día el retablo en San Hermenegildo, sobre el presbiterio. Sin embargo, en la negociación con el Arzobispado -propietario de la antigua sede de la fundación-, se acordó que la Catedral adquiriese el órgano para mantenerlo tal y como está en Los Venerables y darle uso para conciertos. Esto, a su vez, permitirá a Focus afrontar las obras de adaptación de la Sala San Hermenegildo.

Junto a la planta elíptica, que sí puede mantenerse como auditorio, hay dos salas y despachos en cada extremo, entre el trazado de la elipse y las esquinas, que se utilizarán como archivo y biblioteca, cubriendo así los necesarios despachos para la investigación y consulta de documentos especializados.

Primera planta

Sobre la recepción y la tienda, donde se situará el acceso en la planta baja, se adaptará la Sala Velázquez, de 60 metros cuadrados. Allí se ubicará la colección de cuadros de la fundación, que van desde obras de Velázquez a Murillo pasando por El Greco, Zurbarán o Herrera el Viejo. Al lado, el proyecto contempla una ubicación contigua para el despacho de dirección secretaría y otro para investigadores o multiusos.

La sala de exposiciones contará con todas las instalaciones de seguridad: condiciones ambientales, sistemas contra incendios, y contra intrusiones. Mientras tanto, la zona administrativa y los almacenes se dispondrán en la entreplanta. Tanto en el exterior como en el interior del edificio se cambiará todo el alumbrado.