Así será el Centro Velázquez en la Sala San Hermenegildo: auditorio y una gran sala de exposición
La iglesia, con forma ovalada, será una sala de conciertos, que podrá acoger también exposiciones temporales mediante paneles
La opinión de Adriano: Deo gratias
Urbanismo da licencia de obras a Focus para que adapte San Hermenegido como el nuevo Centro Velázquez
La Catedral de Sevilla compra el órgano de Focus de la iglesia del Hospital de los Venerables
La Fundación Focus tiene diseñado ya cómo será el futuro 'Centro de investigación Diego Velázquez' en la 'Sala San Hermenegildo', tal y como se denominarán la colección que hasta ahora ha estado expuesta en Los Venerables y el propio contenedor ... cultural. ABC ha tenido acceso al proyecto elaborado por los arquitectos Antonio Herrero Elordi y José Rodríguez Lucena, con la colaboración del museógrafo Juan Suárez Ávila, y que cuenta tanto con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio como con la licencia de obras de la Gerencia de Urbanismo para la adaptación del edificio, propiedad del Ayuntamiento, como nuevo museo de la ciudad.
LA COLECCIÓN FOCUS
EN SAN HERMENEGILDO
Despacho 2
12,91 m²
Sala 2
6,61 m²
Entre-
planta
primera
AUDITORIO
(con capacidad para
100 asientos)
Sala 1
12,55 m²
Despacho 1
14,15 m²
PATIO
32,80 m²
RECEPCIÓN Y TIENDA
90,29 m²
ENTRADA
Sala
Velázquez
1
2
3
6
4
5
11
7
59,98 m²
SECRETARÍA
9,91 m²
9
8
10
1
2
3
4
5
Retrato de
Martínez
Montañés
Santa Catalina
Francisco
Herrera
El Viejo
Inmaculada
de Zurbarán
Fray Pedro
de Oña
6
7
8
9
10
11
Vista de
Sevilla
La imposición de la casulla a San
Ildefonso
Santa Rufina
Crucificado
del Greco
Inmaculada
de Velázquez
Santa Inés
Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA
En la memoria descriptiva del mismo se especifica que, ante todo, se respetará la configuración actual de la antiguo templo renacentista. Es decir, por un lado, se buscará «mantener el carácter formal y funcional de la iglesia de San Hermenegildo en su conjunto y, por otro, la significación tipológica de cada espacio». No se alterará ningún detalle constructivo ni ornamental de esta joya del siglo XVI que ha estado cerrada durante dos décadas.
Las actuaciones que se van a llevar a cabo allí, con un presupuesto de 616.240 euros (IVA incluido), serán completamente reversibles. Y, por otro lado, los arquitectos dejan claro que «dotamos y acondicionamos sin obligar al singular edificio a forzadas lecturas». De esta forma, se parte de la premisa de que en la planta baja se recogerá la petición de ordenar los espacios anexos de la ampliación que hizo Rafael Manzano en 1967 solucionando, así, la necesidad de instalar un ascensor para discapacitados y adecuar los diferentes aseos al futuro museo. Y, por otro lado, el gran vestíbulo recoge la recepción y el control de visitantes, así como la librería y la tienda del Centro Velázquez.
Planta baja
Comenzando por la planta elíptica del templo, que «proporciona la singularidad y atractivo a la visita», mantendrá el «vacío» representativo y su identidad tipológica, por lo que sólo dará servicio como lugar de celebración de actos públicos en ocasiones puntuales. Servirá como sala de conciertos y también podrá acoger exposiciones temporales mediante paneles que no afecten de manera permanente a la configuración original de la iglesia.
En principio, cuando se redactó el proyecto el pasado mes de abril, Focus tenía la intención de instalar el imponente órgano Grenzing que adquirió para Los Venerables en el lugar que ocupó en su día el retablo en San Hermenegildo, sobre el presbiterio. Sin embargo, en la negociación con el Arzobispado -propietario de la antigua sede de la fundación-, se acordó que la Catedral adquiriese el órgano para mantenerlo tal y como está en Los Venerables y darle uso para conciertos. Esto, a su vez, permitirá a Focus afrontar las obras de adaptación de la Sala San Hermenegildo.
Junto a la planta elíptica, que sí puede mantenerse como auditorio, hay dos salas y despachos en cada extremo, entre el trazado de la elipse y las esquinas, que se utilizarán como archivo y biblioteca, cubriendo así los necesarios despachos para la investigación y consulta de documentos especializados.
Primera planta
Sobre la recepción y la tienda, donde se situará el acceso en la planta baja, se adaptará la Sala Velázquez, de 60 metros cuadrados. Allí se ubicará la colección de cuadros de la fundación, que van desde obras de Velázquez a Murillo pasando por El Greco, Zurbarán o Herrera el Viejo. Al lado, el proyecto contempla una ubicación contigua para el despacho de dirección secretaría y otro para investigadores o multiusos.
La sala de exposiciones contará con todas las instalaciones de seguridad: condiciones ambientales, sistemas contra incendios, y contra intrusiones. Mientras tanto, la zona administrativa y los almacenes se dispondrán en la entreplanta. Tanto en el exterior como en el interior del edificio se cambiará todo el alumbrado.
