Urbanismo da licencia de obras a Focus para que adapte San Hermenegido como el nuevo Centro Velázquez

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decretó ayer la licencia de obras a la Fundación Focus para que pueda comenzar la adaptación de la antigua iglesia de San Hermenegildo a museo, que acogerá la colección Velázquez. El Consistorio, que cedió el espacio tras ... la conclusión de las obras de restauración de la cubierta y las fachadas el pasado julio, tenía adelantada la concesión de la licencia para que, nada más que Focus presentara toda la documentación, al día siguiente tuviera ya el plácet, cosa que ha ocurrido.

Concretamente, la licencia da permiso para la rehabilitación y reforma de la sala central de San Hermenegildo, donde se instalará un órgano y la zona de exposiciones. Asimismo, se adecuará el edificio anexo para la recepción, tienda y la sala de exposiciones de la planta alta. Se reformarán los aseos para su accesibilidad y se colocará un ascensor. El decreto de Urbanismo también recoge la sustitución e implementación de las instalaciones de climatización, según el proyecto presentado y que ha sido visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla.

La documentación presentada por Focus incluye el informe técnico del la Inspección Urbanística, el juídico, el del servicio contra incendios y el de la Comisión Provincial de Patrimonio, así como el del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. Este último es el que último, y ratifica la concesión demanial directa y gratuita del inmueble, firmado el pasado 18 de agosto.

Sala San Hermenegildo

El nuevo museo de Focus expondrá las obras que hasta ahora se mostraban en el Hospital de los Venerables, cuya explotación ha recuperado su propietario, la Archidiócesis de Sevilla, que va a restaurarlo y adecuarlo como futuro Museo Catedralicio. De esta forma, en la práctica la ciudad ganará un nuevo museo, que pasará a denominarse 'Sala San Hermenegildo', en la antigua iglesia jesuita de la plaza de la Concordia y cuya concesión se ha otorgado por 30 años.