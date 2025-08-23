Suscríbete a
Urbanismo da licencia de obras a Focus para que adapte San Hermenegido como el nuevo Centro Velázquez

La Gerencia decreta en un día el permiso tras presentar la entidad toda la documentación

El Ayuntamiento de Sevilla cede este lunes a Focus la gestión de San Hermenegildo

José Luis Sanz junto a Anabel Morillo el día que se firmó el acuerdo de cesión de San Hermenegildo en julio
José Luis Sanz junto a Anabel Morillo el día que se firmó el acuerdo de cesión de San Hermenegildo en julio Raúl Doblado
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla decretó ayer la licencia de obras a la Fundación Focus para que pueda comenzar la adaptación de la antigua iglesia de San Hermenegildo a museo, que acogerá la colección Velázquez. El Consistorio, que cedió el espacio tras ... la conclusión de las obras de restauración de la cubierta y las fachadas el pasado julio, tenía adelantada la concesión de la licencia para que, nada más que Focus presentara toda la documentación, al día siguiente tuviera ya el plácet, cosa que ha ocurrido.

