Deo gratias

El acuerdo con Focus ahorra a Sevilla el bochorno de ver sin uso o vencido por la ruina al antiguo templo de San Hermenegildo, el céntrico edificio que acogió las Cortes y el Parlamento andaluz, pero que también fue cárcel, cuartel y reñidero de gallos. Tras años de abandono, pudo ser cedido al Consejo de Cofradías. Sin mejores ideas y mayor presupuesto, el Ayuntamiento de Espadas pretendió hacerlo museo del parlamentarismo andaluz. Hoy el edificio está libre de las heridas que amenazaban su integridad y de la insolvencia política que proyectaba usos sin buen criterio. Con el acuerdo municipal de cesión a la Fundación Focus, Sevilla gana un museo en el centro y un centro para la cultura. Demos gracias al hijo de Leovigildo.

