Una trabajadora de un buffet de Alemania, enfurecida por lo que han hecho unos españoles en su hotel: «Es un abuso»

Cuando viajamos y nos alojamos en un hotel, hay una serie de normas que se deben cumplir. Por ejemplo, hay que mantener el silencio en las zonas comunes y en las habitaciones, no dañar el mobiliario y no llevarse objetos.

Además, es importante respetar los horarios de entrada y salida y utilizar determinadas estancias únicamente en los momentos permitidos. Sin embargo, parece que no todo el mundo lo hace.

Esto es algo que confirma Anabell González, una trabajadora de un buffet de un hotel en Berlín, Alemania. En una publicación de threads se ha mostrado muy enfadada por lo que han hecho unos españoles que se han hospedado allí.

Lo que hacen dos españoles en un hotel de Alemania y enfada a una trabajadora

Anabell González explica que el horario para desayunar en el buffet del hotel de Berlín el que trabaja es de 06.30 horas a 10.30 horas. «Suficientes horas», considera.

La mujer indica que en Alemania siempre se cumple con el horario. «Ni un minuto más ni uno menos», sostiene. Asimismo, asegura que siempre avisan a los clientes antes de cerrar. «Suelen respetar. Terminan y se van», comenta.

No obstante, lo que le ha ocurrido recientemente le ha dejado impactada. «Hoy faltaban dos habitaciones por desayunar y, aunque hayan pagado, si no aparecen no es nuestro problema. A las 10.30 horas comenzamos a recoger todo y a las 10.45 horas llegan dos españoles con cara de dormidos que se habían ido de fiesta», lamenta.

Anabell les aclaró que únicamente se podían servir un café porque habían llegado muy tarde. «No solo se tomaron el café, sino que empezaron a agarrar comida. Encendieron la tostadora y hasta entraban en la cocina para pedir más comida», denuncia.

Ante esta situación, la empleada les dejó claro que «respetaran» porque «había unas normas». «Es un abuso grandísimo. Si sabes que no llegaste a tiempo, no traspases los límites», concluye enfurecida.