Paga 350 euros por cenar en Minibar, el restaurante del chef José Andrés en Estados Unidos, y opina sobre sus platos: «No comí ni un solo...»

José Andrés es uno de los chefs españoles más admirados en todo el mundo. Y es que su talento en los fogones es indiscutible.
El asturiano no es un cocinero cualquiera. Se mudó a Estados Unidos, donde ha logrado revolucionar la gastronomía con su enfoque innovador de las tapas. Ahora, es propietario de varios restaurantes ubicados en diferentes zonas del planeta.
Uno de sus locales más destacados es minibar, en Washington D.C. Suma dos estrellas Michelin y otras distinciones. Desde la propia guía indican que «la fantasía y la sorpresa son las fuerzas impulsoras de la inspiración» de José Andrés y aseguran que la experiencia es «fluida y sincera».
La creaciones que se pueden degustar en minibar «combinan arte y ciencia, así como tradición y técnica, para ofrecer un menú degustación imaginativo y vanguardista».
Por todo ello, son muchos los que sueñan con probar alguna vez sus platos. Sin embargo, la calidad no es gratis. Así lo confirma Tiff, conocida en TikTok como @greenonionbun. La mujer ha ido a minibar, donde ha pagado unos 350 euros. Tras comer allí, ha publicado un vídeo en esta red social opinando sobre su comida.
Va a Minibar, el restaurante del chef José Andrés, y opina sin tapujos sobre sus platos
Tiff explica que desde que comió hace 10 años en The Bazaar, otro de los restaurante del chef José Andrés, soñaba con ir a minibar. Finalmente, lo ha conseguido. «Todas las fechas estaban reservadas. Tuve mucha suerte de que alguien cancelara la suya en el último minuto», comenta.
Tras su experiencia en el local del cocinero español, que le ha costado un total de 350 euros, ha opinado sin tapujos sobre sus platos e indica si realmente merece la pena pagar ese dinero. En primer lugar, la mujer comenta la presentación. «Se ven hermosos», sostiene. Además, valora el servicio y el trato recibido.
@greenonionbun I couldn’t leave DC without dining here. After eating at Bazaar 10 years ago, I became a huge fan of chef José Andrés, even more so after learning about all the philanthropy that he does. Originally all the dates during my trip were all booked up; I was very lucky that someone canceled last minute and my husband and I were able to go. All the food was both so beautifully presented and delicious as well. I hope I can come back one day to see what else they come up with. 📍 minibar, Washington DC 855 E St NW, Washington, DC 20004 #minibar #michelinstar #michelin #finedining #pasta #joseandres #chefstable #washingtondc #washingtondceats #dcfood #dceats #washingtondctrip #washingtondctravel #michelinstarfood ♬ original sound - Tiff | @greenonionbun
Una de las comidas que más le ha gustado es la tarta de calabaza. «Se hace con nitrógeno líquido y aceite de semilla de calabaza. Luego se cubre con un gel de frutas. Se derrite instantáneamente en la boca», explica.
«No comí ni un solo plato malo. Cenar en minibar ha sido increíble de principio a fin. Espero volver para probar más de sus creaciones gastronómicas. Lo recomiendo», concluye.
