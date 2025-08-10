Una venezolana que vive en España, clara sobre cuál es la realidad de emigrar a nuestro país: «No es el paraíso que se nos vende»

Una venezolana que vive en España, clara sobre cuál es la realidad de emigrar a nuestro país

Las redes sociales nos permiten descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Tambien para abrir los ojos a quienes ven las cosas de una manera equivocada. Es el caso de la venezolana Adrianis Lugo - conocida en las redes sociales como @adrianislu - y que comparte consejos y experiencias sobre la inmigración a España, especialmente para aquellos que son de Venezuela, a través de su cuenta de Tik Tok o Instagram. Cerca de 400.000 ciudadanos venezolanos residen actualmente en España, cifra que se ha multiplicado aproximadamente por diez en los últimos diez años, según diversas estadísticas oficiales españolas.

Emigrar a España es un proceso complejo, lleno de realidades y mitos. Una idea común es que emigrar es fácil y garantiza el éxito, pero la verdad es que adaptarse requiere esfuerzo, enfrentar la burocracia y buscar oportunidades laborales, que no siempre son abundantes.

Otro mito frecuente es que los inmigrantes 'quitan trabajo' y reciben más ayudas, cuando en realidad suelen ocupar empleos poco demandados por locales y aportan más a la economía de lo que reciben. Aunque compartir el idioma facilita la integración, comprender las costumbres y expresiones puede ser un reto inesperado. La clave está en informarse y planificar bien el cambio.

Mitos y realidades de emigrar a España según una creadora de contenido de Venezuela

Adrianis enfatiza los desafíos culturales y emocionales que pueden surgir al mudarse a España, incluso para hispanohablantes. Además, ofrece información práctica sobre el proceso de inmigración, incluyendo la organización necesaria y la preparación emocional para la experiencia.

En uno de sus últimos vídeos habla sobre los mitos y realidades de emigrar a nuestro país. «Muchas veces se idealiza demasiado», sostiene la creadora de contenido al inicio de la grabación.

«Seguramente has escuchado eso de que hay trabajo para todo, que vas a vivir mejor con poco dinero y que conseguir los papeles es fácil...pero ¿qué hay de cierto en ello?», dice Adrianis, que ahonda en las bondades de España como país, pero matiza que «no es ese paraíso perfecto que a veces se nos vende».

«En las redes sociales muchos llegan y piensan al verlas que encontrarán trabajo de un día para otro, sin embargo conozco mucha gente que tarda meses; todo depende de tu perfil y de cómo te prepares», indica en un vídeo con más de 400 comentarios.

La calidad de vida en España y las creencias del país desde los ojos de los migrantes

La influencer venezolana empieza numerando algunos mitos sobre emigrar a España. «Punto uno, se vive con poco dinero porque todo es barato; esto es un mito, aquí depende de la ciudad en la que te encuentres: Madrid o Barcelona tienen un alto coste de vida, especialmente en alquileres, sin embargo en otros lugares o pueblos es más posible vivir con menos dinero», apunta Adrianis, que dice que Sevilla, Alicante o Valencia pueden ser mejores opciones que venir a vivir a las dos grandes capitales.

Continúa la creadora de contenido apuntando aquello de que los sueldos son altos y se gana bien. «Es otro mito, con cualquier trabajo no se puede vivir cómodamente. El sueldo mínimo en España es de unos 1.134 euros al mes, lo justo para vivir en una ciudad. Sin embargo profesionales con experiencia en sectores demandados, pueden ganar muy bien», apunta la venezolana, que amplía el vídeo con la creencia de que en España la gente es muy abierta.

«¿Todos te recibirán con los brazos abiertos? es otro mito. La integración es rápida y fácil, pero depende de muchos factores; por ejemplo en las grandes ciudades la vida es más individualista y hay un poco de recelo hacia la inmigración; aunque no voy a generalizar...lo mejor para integrarse es participar en actividades locales, es imprescindible que socialices», dice Adrianis.

Por último llega el turno de sacar los papeles y la rapidez, algo que la venezolana reconoce que lleva en algunos casos muchos años. «Hay que conocer las opciones de migración antes de viajar a España; si tienes un plan sólido, investigas bien y eliges la ciudad adecuada según tu perfil, puedes tener una experiencia positiva y buena calidad de vida», finaliza la venezolana.