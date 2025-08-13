Un cocinero español pide a su jefe tres días de vacaciones y se queda sin palabras con su respuesta: «Descanso un día a la semana»

La hostelería es uno de los grandes motores de la economía española, especialmente en verano. La llegada masiva de turistas en este periodo del año hace que la actividad en bares y restaurantes crezca, generando un importante flujo de ingresos. Según datos de Hostelería de España, este año se espera un incremento de facturación inferior al 5% en comparación con el verano del año anterior.

El verano concentra una parte significativa de la facturación anual del sector hostelero. Durante este periodo se crean miles de empleos temporales que ayudan a reducir el paro estacional, especialmente entre jóvenes y estudiantes.

Sin embargo, pese a suponer una valiosa oportunidad laboral para muchas personas, los camareros y cocineros se enfrenan a menudo a un ritmo de trabajo frenético y a largas jornadas de trabajo, lo que deja poco espacio para el descanso y, menos aún, para tomarse unas vacaciones.

Esto es lo que le ha sucedido a un cocinero que trabaja en un restaurante español, quien ha denunciado en redes sociales la situación a la que se ha enfrentado a la hora de pedir unos días libres a su jefe. El mensaje, publicado en su cuenta de X (@JuanFerRubiales), ha provocado la reacción de decenas de personas.

Pide tres días de vacaciones y la respuesta de su jefe le deja sin palabras

Juanfer explica en su mensaje que trabaja como cocinero en un restaurante español, aunque no especifica la ciudad en la que se encuentra. «Me encargo de pedidos, preparar carnes, pescados, limpieza de la cocina, baños...», cuenta al inicio del texto.

El cocinero explica que solo «descanso un día a la semana» y cobra a final de mes 1.200 euros. Teniendo en cuenta las duras condiciones laborales a las que se enfrenta Juanfer, el trabajador quiso pedir a su jefe «3 días de vacaciones».

Sin embargo, fue la respuesta de su superior la que le dejó boquiabierto. «Me dice que busque yo una persona y le pague yo», explica Juanfer, sorprendido ante el hecho de que, para tomarse unos días de vacaciones, tuviera que encontrar él mismo a un sustituto y, además, remunerarle de su propio bolsillo.

Trabajo de cocinero, me encargo de pedidos, preparar carnes, pescados, limpieza de la cocina, baños,... descanso un día a la semana y cobro 1200€...le pido a mi jefe 3 días de vacaciones y me dice que busque YO una persona y le pague YO, alguien ve esto normal? @soycamarero — JuanFer (@JuanFerRubiales) August 8, 2025

«¿Alguien ve esto normal?», se pregunta Juanfer, quien ha denunciado esta injusta situación a través de sus redes. El mensaje, publicado hace tres días, se ha hecho viral rápidamente en X al contar con más de un millón de visualizaciones.

Además, la queja de este cocinero español ha generado una gran oleada de reacciones. «Luego salen a llorar los hosteleros diciendo que no encuentran personal», «Luego que la gente no quiere trabajar. Lo que la gente quiere es no ser exclavizado», «Las vacaciones son obligadas, si el jefe no te las da en el plazo adecuado puedes enviar una carta certificada eligiendo las 4 semanas», han escrito algunos usuarios.