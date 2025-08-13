Preguntan a la gente en qué zona de España viven las personas más antipáticas y hay una clara ganadora: «Están amargados»

El mundo está lleno de estereotipos. España no es una excepción. Estos son ideas preconcebidas y simplificadas que se tienen sobre un grupo social o cultural.

A lo largo de los años, ciertos estereotipos han marcado la percepción que tanto los españoles como extranjeros tienen sobre el país y sus habitantes. Estos pueden estar relacionados con la forma de ser, las costumbres o, incluso, la gastronomía. Por ejemplo, hay ciudadanos de algunas comunidades autónomas que destacan por ser, generalmente, alegres y divertidos, mientras que otros llaman la atención justamente por todo lo contrario.

En este sentido, Nacho Pla ha salido a la calle para preguntarle a la gente en qué zona del territorio nacional viven las personas más antipáticas. Hay una clara ganadora.

Esta es la zona de España en la que viven las personas más antipáticas

«¿Cuál es la comunidad autónoma de España con la gente más antipática?». Esta es la pregunta que ha hecho Nacho Pla a varios jóvenes que se ha encontrado por la calle. Todos tienen clara su respuesta.

Un chico indica que en Andalucía «se pasan de pijos». Otra chica, por su parte, considera que los valencianos «son un poco asquerosos». Lo mismo piensa una joven sobre los ciudadanos de Bilbao. «Parece que hablan escupiéndote. Están amargados, pero yo creo que va con el tiempo», explica.

Comunidades autónomas de España donde viven las personas más antipáticas Galicia (6)

País Vasco (2)

Comunidad Valenciana (1)

Murcia (1)

Cataluña (1)

Extremadura (1)

Otras zonas que mencionan son Murcia y Extramadura. «Hay mucha gente mayor», comentan sobre esta última.

A pesar de que hay varias candidatas, una región gana por goleada. Hasta seis personas han indicado que la gente más antipática reside en Galicia. «Están apagados», opinan.