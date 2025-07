Plex, tajante sobre el país que no le gustó «nada» en su vuelta al mundo: «La mayoría de gente es maleducada»

Aunque el nombre de Plex (23 años) ha acaparado el foco mediático en las últimas semanas por su relación sentimental con Aitana, lo cierto es que el joven es, desde hace años, una de las figuras más populares de las redes sociales en España y, en concreto, de YouTube.

Este joven zamorano comenzó su andadura digital a los 13 años, aunque no fue hasta 2018 cuando empezó a subir vídeos de Fortnite que le sirvieron de trampolín. Poco a poco, el youtuber comenzó a ganar seguidores gracias a sus vlogs diarios y vídeos de retos junto a otros 'streamers' famosos.

La popularidad de Plex se catapultó con su gran reto de la vuelta al mundo en 80 días. Inspirado en la historia creada por Julio Verne, el creador de contenido viajó junto a sus amigos más cercanos por todo el mundo y documentó la aventura, que no tardó en volverse viral. A día de hoy, el joven zamorano es uno de los grandes fenómenos de la generación Z, con cerca de 15 millones de seguidores en YouTube y más de 12 millones en TikTok.

El popular creador de contenido ha visitado 'The Wild Project', el podcast creado y presentado por Jordi Wild. Durante la entrevista, Plex ha podido charlar sobre diferentes cuestiones como sus inicios en redes sociales, su relación actual con Frank Cuesta o de la Velada del año 5 de Ibai Llanos.

El país que no gustó nada a Plex: «Son muy bordes»

En el podcast de Jordi Wild, Plex ha podido contar también diferentes anécdotas de sus innumerables viajes alrededor del mundo. En este sentido, el youtuber ha confesado que se vio envuelto en problemas cuando viajó a Egipto.

Todo se originó por un dron que llevaba entre su equipaje, ya que Plex desconocía que en este país está prohibido su uso. «Me tuvieron cinco horas en el aeropuerto. Fue horrible porque no sabía que hay países en los que ya solo entrar con el dron en la maleta es ilegal. En Egipto vas a la cárcel», cuenta en el podcast.

Plex no tiene problema en confesar que Egipto «no me gustó nada». Y es que, tal y como explica en el vídeo, «la gente no es buena». En concreto, el creador de contenido hace referencia a las actitudes machistas del país: «Sobre todo con las mujeres, son horribles, muy asquerosos. Los taxistas, la gente que te intenta vender cosas... están salidos, son acosadores».

Plex confiesa no tener «buen recuerdo de Egipto». «Son muy bordes, no me gustó», señala el youtuber, que admite que «la última vez que fui un poco mejor». «Me sabe mal tachar a una sociedad entera por casos, pero hay una mayoría de gente maleducada». Además, asegura que tampoco le impresionaron sus pirámides: «Tampoco te creas que... están guays, pero no sé... es mi opinión».

Pero Egipto no ha sido el único país que no le ha gustado a Plex. El creador de contenido confiesa que Singapur tampoco fue de su agrado. «Lo veo una sociedad muy fría, pasa mucho en ciudades grandes. Es un lugar de muchos negocios, donde la gente tiene su rutina para trabajar y no se siente ese calor humano», explica en el podcast.

El joven zamorano cuenta que el país asiático tiene estrictas medidas de seguridad: «En cada calle hay una cámara, te multan por mascar chicle.... Creo que es el país con más multas absurdas del mundo». En este sentido, cuenta que casi le multaron por grabar. «Los policías son muy bordes. Yo estaba grabando la frontera y se veía la valla. Nos quitaron los pasaportes, las tarjetas de las cámaras... Se lió bastante por nada».

Para Plex, la clave para que un país le guste es el trato de la gente. «Ciudades caóticas y lugares bonitos hay muchos, pero al final te quedas con cómo te ha tratado la gente de ese lugar». De esta forma, desvela que donde se ha sentido mejor acogido es en Latinoameríca y en algunos países de Asia, como Vietnam, Tailandia o Japón.