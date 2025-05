Jordi Wild confirma cuánto dinero gana: «No me mola la ostentación»

En la era digital, las redes sociales han revolucionado por completo el panorama del entretenimiento. Plataformas como YouTube, Instagram o TikTok no solo han transformado la forma en la que consumimos contenido, sino que también han convertido a miles de personas anónimas en verdaderas celebridades. Hoy en día, un simple canal puede convertirse en una empresa millonaria, con millones de seguidores y audiencias que rivalizan, e incluso superan, a las de muchos medios tradicionales. Y entre todos esos nombres, hay uno que destaca con fuerza propia: Jordi Wild. Y es que el catalán ha conseguido lo que pocos, consolidar un canal de YouTube de éxito y llevar su podcast, 'The Wild Project', a lo más alto. Con invitados de primer nivel, entrevistas profundas y un estilo directo que ha conectado con millones de espectadores, Jordi se ha ganado un hueco privilegiado en el mundo digital. Sin embargo, hay una pregunta que ronda constantemente a los influencers de su calibre: ¿cuánto dinero ganan realmente?

Aunque la mayoría suele guardar silencio sobre esta cuestión, Jordi Wild rompió este tabú en su aparición en el podcast 'La Placita Amarilla', donde habló sin tapujos sobre sus ingresos. Eso sí, dejó claro desde el principio que hablar de dinero no es algo que le entusiasme. «No me gusta decirlo porque no me mola la ostentación y no me ha molado nunca y odio a la gente ostentosa», confesó, dejando ver que, pese a sus cifras astronómicas, prefiere mantener un perfil humilde.

¿Cuánto gana Jordi Wild al mes?

En la entrevista, el creador de contenido explicó que sus ingresos son variables, en parte por los patrocinios que tiene firmados. «Ya sabéis que es muy complicado porque ahora mismo yo tengo patrocinios anuales, que tengo que hacer una división por 12, pero vamos a decir que pueden haber meses de entre 200.000 y 300.000 euros», señaló. Una cifra que impresiona, pero que en su entorno ya no es tan sorprendente.

No obstante, con esta estabilidad financiera, Jordi reconoce que el dinero ha pasado a un segundo plano en su vida. «Una cosa que tiene el dinero curiosa que es que cuando, por suerte, y yo soy mega afortunado, tienes la fortuna de tener un trabajo que está tan bien pagado, hay un momento en el que sinceramente, y lo juro por mis padres, que no me fijo casi en lo que gano», explicó y añadió: «Me fijo en que no me timen, que me paguen lo que me deben, pero no es rollo 'vale este mes 320.000'. No, no, te lo juro».

El creador catalán también dejó caer cuál ha sido su máximo mensual, aunque sin precisar una cifra exacta: «Si fuese el máximo sí que más de 300.000». Palabras que colocan a Jordi Wild entre los creadores de contenido mejor pagados del ámbito hispano, a la altura de nombres como Ibai Llanos, Rubius o AuronPlay.