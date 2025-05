La vida de Aitana: su relación con Plex, su patrimonio con 25 años y la depresión que ha sufrido

Hace ocho años, la vida de Aitana Ocaña (Barcelona, 1999) cambió de forma radical. Con solo 18 años y el sueño de dedicarse a la música, la joven fue una de las 16 elegidas para concursar en 'Operación Triunfo 2017'. Quedó en segunda posición -ganó Amaia-, pero su dulzura y talento lograron que Universal Music firmara un prometedor contrato con ella.

Desde entonces, la joven de Sant Climent de Llobregat ha lanzado cuatro álbumes de estudio. El último, 'Cuarto azul', verá la luz este viernes, 30 de mayo. Precisamente con motivo de su lanzamiento, Aitana visita este jueves 'El Hormiguero', donde podrá charlar, de forma distendida, con Pablo Motos.

La artista catalana cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram, una influencia masiva que la convierte en uno de los rostros más rentables para las marcas. Además, compagina su trabajo en la música y como 'influencer' con algún 'pinito' como actriz y con diferentes proyectos en televisión.

A lo largo de estos años, Aitana se ha convertido en una de las figuras públicas más populares de nuestro país. Cada proyecto en el que se embarca es símbolo de éxito o, al menos, tiene garantizada su repercusión. Ello lleva aparejado el gran interés que suscita su vida más personal. Conocemos todo acerca de la artista.

La depresión que sufrió a finales de 2024

El pasado 28 de febrero, la artista lanzó su primer documental en Netflix, 'Aitana: Metamorfosis', donde se 'desnuda' y hace visible los inicios de su depresión. «A finales del año pasado -2024- pasé una etapa complicada a nivel psicológico», confesó en una entrevista en La Ventana, de la Cadena SER.

«Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque desde fuera se puede ver como un problema del primer mundo porque tengo muchas facilidades alrededor. ¿Qué me voy a quejar yo de la vida?», aseguró.

La artista también habló sobre su depresión en 'La Revuelta': «Me planteé parar todo 3 meses porque no podía salir de la cama». Y es que en esa época, Aitana llegó a poner en duda si quería dedicarse a la música. Con la ayuda de su entorno y de terapia, la cantante se encuentra mucho mejor en la actualidad: «Estoy en el proceso de estar mejor, porque esto no se cura de un día para otro, estoy con medicación», aseguró en el programa.

Precisamente, la canción que pone nombre a su nuevo álbum, 'Cuarto azul', refleja lo que Aitana vivió con la depresión: «La realidad es que la escribí en 10 minutos a las 4 de la mañana en Lanzarote. Sufro de insomnio. Fue cuando me diagnosticaron la depresión. La escribí y le puse melodía. Es una canción muy de verdad. Escucharla con mi corazón. Me emociono si lo pienso».

En el documental, Aitana también revela que padece hipocondría. «Soy hipocondriaca, nivel extremo máximo, cosa que no sabía antes. Me lo estoy tratando ahora. En el docu me di cuenta de que se me estaba yendo la pinza y no era consciente», confesó en 'La Revuelta'. «Cuando me preguntaban que dónde me vería en cinco años, yo pensaba que no iba a estar», llegó a confesar.

Sus exnovios y la relación con Plex

El meteórico éxito de Aitana en la industria musical ha llevado aparejado un gran interés por su vida sentimental. A lo largo de los años, la cantante ha tenido varias relaciones, algunas de ellas muy mediáticas debido a la popularidad de sus parejas.

Su primer novio conocido fue Vicente Rodríguez, un joven de su pueblo con el que salía cuando concursó en 'Operación Triunfo'. Una relación que Aitana dejó por Luis Cepeda, al que conoció en el programa de televisión y con el que estuvo apenas unos meses.

A finales de 2018, Aitana comenzó la que ha sido su relación más duradera, con el actor Miguel Bernardeau, hijo de la conocida actriz Ana Duato y con quien estuvo cuatro años. Su final coincidió con la salida de 'La última', una serie protagonizada por ambos. No obstante, la artista guarda un buen recuerdo de su exnovio, al que dedica uno de sus nuevos sencillos, 'Cuando hables con él'.

Tras su separación de Miguel, Aitana comenzó una relación en 2023 con el cantante colombiano Sebastián Yatra, a quien conocía desde hacía años y con el que mantenía una relación de amistad. Sin embargo, su romance fue intermitente, ya que ambos rompieron en al menos dos ocasiones. La última, en agosto de 2024, durante el rodaje del documental.

«Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada», aseguró la cantante durante un concierto en Vigo, disparando los rumores sobre una ruptura que se confirmaría después. Por su parte, Yatra ha confesado en una entrevista en 'El Mundo' que «una relación tan pública y entre dos personas famosas es difícil que pueda sobrevivir. Eso pasa factura a la relación y a nosotros nos pasó».

En las últimas semanas, los rumores de un nuevo romance han vuelto a salpicar a Aitana. En este caso, se ha relacionado a la artista con el youtuber Plex, con el que aparecía en Nueva York en un vídeo del joven, de 23 años, algo que hizo saltar todas las alarmas debido a la química entre ambos y las miradas cómplices que comparten.

«¿Has visto qué guay es quedarse hasta el final?», preguntaba la artista al final del vídeo. «Es súper guay», respondía Plex, mientras ambos se partían de risa. Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue que la cantante llevaba puesta la misma camiseta de Casablanca con la que el youtuber empezaba el vídeo. Sin embargo, por el momento, ninguno de los dos ha confirmado su relación.

Su patrimonio con 25 años

Ocho años repletos de éxitos musicales, televisivos y publicitarios se ven reflejados en la inmensa cantidad de dinero que, a sus solo 25 años, ha amasado Aitana. En concreto, la artista desveló en su última entrevista en 'La Revuelta' que su fortuna asciende a unos 4,5 millones de euros que tiene invertidos, en su mayoría, en patrimonio.

De hecho, Aitana explicó a Broncano que es propietaria de cuatro viviendas. En dos de ellas, una en Madrid -en la urbanización de Ciudalcampo- y otra en Miami, vive largas temporadas, especialmente en la española. En cuanto a las otras dos, las tiene alquiladas. «Están bien. Están a buen precio», aclaró la joven, que cuenta con la ayuda de su padre Cosme para la gestión de su inmenso patrimonio.