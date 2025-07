Aitana habla por primera vez de su relación con Plex: «Es el mejor»

Aitana Ocaña (26 años) atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida, tanto a nivel profesional como personal. La artista, que acaba de lanzar su nuevo trabajo discográfico 'Cuarto azul' y continúa consolidando su carrera como embajadora de marcas de primer nivel, ha decidido dar un paso más en su faceta más íntima: por primera vez, ha hablado abiertamente de su relación con Plex (23 años).

La confirmación llegó tras semanas de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos, alimentadas por unas imágenes que les mostraban disfrutando de unas vacaciones en actitud cariñosa. Fue la propia Aitana quien, el pasado 1 de julio, decidió oficializar lo evidente al compartir en su cuenta de Instagram las primeras fotografías junto a Plex, apenas unas horas antes de que esas instantáneas se convirtieran en portada de varias revistas del corazón.

Pero ha sido ahora, en su reaparición pública durante un evento organizado por Yves Saint Laurent en Madrid, cuando la cantante se ha pronunciado por primera vez ante los medios sobre este vínculo sentimental. Aitana, que ejerció como embajadora de la firma en la fiesta 'Love Game', atendió a los periodistas con la naturalidad y franqueza que la caracterizan.

Durante su conversación con 'EuropaPress', la catalana habló de su salud mental, dejando claro que sigue priorizando su bienestar: «La salud mental es muy importante. Pues voy a terapia mucho, sí, psicológica y psiquiátrica. Y también, pues mi familia, siempre lo digo, parece que me repito muchísimo, pero es que es de verdad». También recordó lo duro que fue mostrar en su documental de Netflix la realidad que vivió: «Al principio fue un poco duro, porque, como siempre, yo creo que estoy mucho en el foco, también para lo bueno y para lo malo. Entonces es verdad que también... Me dolía leer cosas como 'Esto lo está haciendo por una estrategia de marketing'. Lo conté porque literalmente me daba miedo desmayarme en una alfombra. Entonces fue como que os vi a todos y os dije, voy a ser sincera, me está pasando esto. Y ya está, es lo que hay».

GTRES

Pero las preguntas sobre su estado emocional pronto derivaron a lo que todos querían saber: su relación con Plex. Un reportero no dudó en plantearle directamente la cuestión: «Voy a ser el malo de la película, pero te queremos preguntar que hemos visto unas imágenes muy bonitas, muy románticas, con Plex». Aitana, lejos de esquivar el tema, respondió con una sonrisa: «Sí, pues lo que habéis visto... Estoy muy feliz, estoy muy feliz, la verdad que sí. Lo agradezco mucho».

La cantante también desmintió entre risas los rumores que apuntaban a que había protagonizado una escapada de excesos junto al youtuber: «Qué va, para nada, eso no es verdad. Imposible, no la liamos mucho, ya te lo digo yo. Eso es mentira».

gtres

Incluso tuvo que enfrentarse a la pregunta inevitable: ¿boda a la vista? Aitana reaccionó con un divertido «¡Hala, hala!» y evitó responder mientras salía del photocall entre carcajadas. Antes de despedirse, no dudó en lanzar un piropo a su pareja cuando le dijeron: «Él nos cae muy bien»; «Claro, porque es el mejor», remató sin borrar la sonrisa.

Con este paso, Aitana rompe su habitual discreción y confirma que atraviesa una etapa especialmente feliz, dispuesta a compartir con sus seguidores parte de esa felicidad que tanto protege. Y esta vez, con Plex como nuevo protagonista de su historia.