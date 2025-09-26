Una española que vive en Suiza, sin palabras por el dinero que cobra un electricista en este país: «No tenemos para pagarlo»

Estudiar fuera de España supone una experiencia muy enriquecedora. Y es que implica adaptarse a un entorno completamente distinto, alejado de la familia y los amigos. En este sentido, uno de los aspectos que más sorprende al vivir en el extranjero es el coste de vida, que puede variar enormemente según el país y la ciudad elegidos.

En este sentido, el choque más evidente suele producirse con el precio de los productos y servicios básicos como el transporte, la vivienda o la alimentación. En este sentido, existen países con un coste de vida considerablemente más alto que en España.

Un claro ejemplo es Suiza, donde algo tan rutinario como hacer la compra pueden costar el doble o incluso el triple en comparación con un supermercado español, especialmente en ciudades como Zúrich, Ginebra o Basilea, que figuran entre las más caras del mundo.

Sin embargo, es importante destacar que esta diferencia de precios también se explica por el nivel de ingresos del país. El salario medio en Suiza supera los 100.000 euros anuales, frente a los 30.000 en España, lo que compensa, en parte, el elevado coste de vida en este país.

No obstante, es habitual que las personas que viajan hasta este país se queden impactadas con el precio de algunos productos y servicios. Esto es lo que le ha sucedido a Sara Álvarez, una joven española que se ha marchado a estudiar a Zúrich y se ha quedado sorprendida por el coste de contratar a un electricista.

Cuánto dinero cobra un electricista en Suiza

«¿Sabéis cuánto cobra la hora un electricista en Suiza? Porque yo no lo sabía. Hasta ayer preferiría no haberlo sabido», señala la joven estudiante en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@sarainzurich).

Tal y como desvela Sara, un electricista en Suiza cobra 250 francos suizos a la hora que, al cambio, «será como 260-270 euros». «Si lo sé, me hago un curso yo. ¿Qué se necesita?», dice la joven estudiante, indignada por el alto coste de este servicio en el país transalpino.

Sara denuncia que se ha fundido la luz en su piso de estudiantes, y «no tenemos dinero para pagarlo». La joven comparte con sus seguidores que, cuando tuvieron este problema, pidieron presupuesto al electricista «porque esas cosas en este país hay que preguntarlas de antemano». «Nunca sabes, que por arreglarte una tubería te pueden cobrar 600 euros», señala.

Cuando contactaron con el electricista para pedir presupuesto, señala, este «dijo que tardaría como 2 horas, así que 500 euros». «¿Qué? Que somos un piso de estudiantes, ¿no nos vas a hacer descuento?», se pregunta Sara, visiblemente angustiada.

La joven estudiante y sus compañeros de piso no pueden afrontar el gasto de 500 euros por la reparación, por lo que cuenta que «estamos viendo a ver si los seguros de accidentes de alguno de la casa nos lo cubre porque si no yo me voy del país».

A la espera de conocer el desenlace de esta historia, la joven española comparte con sus seguidores un «dato curioso». «Por si lo queríais saber, aquí trabajos tipo fontanería y electricista están muy bien valorados y se cobra mucho», avisa.