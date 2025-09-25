Una española en China desvela la novedad de ese país que cambia la forma de viajar: «Viven en 2700»

Los contrastes entre países de diferentes continentes suelen ser muy marcados. Estos se notan en cuestiones básicas como el idioma o la comida, pero también en otros aspectos como los modales, la manera de viajar, de comunicarse con los demás, la religión o la vestimenta, por ejemplo.

Esto es algo que ocurre con países como España y China, entre los cuales se dan diferencias bastante significativas en muchos elementos de sus culturas.

Aunque cada país es complejo y dependiendo de la zona estos choques pueden darse de manera más o menos marcada, a rasgos generales hay diferencias evidentes entre España y China, por ejemplo en lo que respecta al espacio personal, ya que allí lo respetan menos.

También existen diferencias en el desarrollo de ciertas tecnologías o modernidad de sus servicios. Sobre esto ha hablado la española Leyre Gómez en un vídeo de su cuenta de TikTok que ha compartido sobre su estancia en China, queriendo mostrar algo que no existe en España y sobre el que el país asiático es pionero.

Una española alucina con el servicio del que puede disfrutar yendo en tren en China

Según cuenta, se trata de la posibilidad de pedir comida o bebida online o delivery cuando vamos en un tren y que nos lo lleven hasta nuestro asiento. «Estoy flipando con esto, o sea, puedes pedir lo que quieras en cualquier parada», comienza diciendo la española.

«¿Te imaginas estar en un tren y que te aparezca un KFC? Y es que en China todos los sueños se hacen realidad, porque aquí viven en el 2700 y te voy a explicar por qué», continúa exponiendo Leyre, que procede a explicar cómo funciona el servicio a través del móvil mientras va en el tren.

Puedes escanear este QR y aquí directamente nos va a salir en qué tren estamos, el origen y el destino. Aquí puedo seleccionar una parada y dónde me van a traer la comida que yo pida. Voy a seleccionar esta parada que es dentro de dos o tres y me voy a pedir un cafecito. También puedes pedir unas hamburguesas, noodles, gyozas... dependiendo de los restaurantes que hay en la estación que vas a elegir».

la joven da consejos para poder disfrutar de ello al 100%: «Es importante poner el coche en el que estás y el asiento, para que te lo traigan directamente desde fuera. Como os decía, estamos en el tren y nos acaban de traer el pedido del KFC. O sea, estoy flipando con esto», termina de contar, aún sorprendida por algo que considera un avance digno de pertenecer al futuro.