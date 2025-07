Una española vuelve a España tras vivir seis años en el extranjero y explica qué es lo más duro de estar en nuestro país: «Afecta a tu salud mental»

Los españoles que se marchan al extranjero son muchos y, lo hagan por estudios o trabajo, por lo general se cree que fuera las oportunidades son mayores. Las redes sociales ofrecen constantemente casos de jóvenes que han emigrado y que han conseguido trabajos con mejores condiciones salariales, lo que también permite tener una vida más holgada.

Lo cierto es que a la práctica no es oro todo lo que reluce y también hay decenas de personas que han experimentado lo de vivir en el extranjero y a los que no les ha compensado, por ejemplo, la lejanía con la familia. Ahora, una joven que acaba de volver a España tras haber viviendo durante tiempo en el extranjero ha querido explicar su punto de vista.

Ella es Laura Argal, una joven que ha estado seis años en el Reino Unido y que cuenta en su TikTok (@laura.argal) sus peripecias sobre «emigrar, volver y (re)adaptarse». Ahora ha explicado que «volver a España ha empeorado mi calidad de vida y te explico por qué», en una publicación que se ha viralizado y ya llega a las 26.000 visualizaciones.

«Idealizas cómo será volver a España»

«Siempre escuché que España tenía una calidad de vida brutal. Y no lo niego: el clima, la comida, la familia cerca… Pero después de vivir fuera, al volver, me he dado cuenta de que mi idea de calidad de vida ha cambiado», escribe ella en su publicación. «Cuando vives en el extranjero idealizas mucho cómo será volver a España», asegura ella antes de explicar lo que h experimentado ella.

Laura remarca que «vuelves y por supuesto que te encuentras todas esas cosas buenas» como el sol, la playa, la comida o la fiesta, que son los típicos aspectos que más se echan de menos del país. La joven puntualiza que, además de esto, «también me he encontrado con inestabilidad económica y laboral».

«Y eso directamente afecta a tu salud mental», asegura ella, dejando por escrito que se refiere a encontrar «un trabajo que no me consuma, tiempo libre real… ». Laura confiesa que «ahora mismo, España me lo está poniendo difícil en lo laboral». Y que todo ello le está llevando a plantearse qué es realmente la calidad de vida y se ha dado cuenta de que «es distinta para cada persona».

Así, la 'tiktoker' especifica que «cada persona valora cosas diferentes: crecimiento personal, buen clima, trabajo, familia, paz mental...». Todo ello le lleva a sentenciar que «la pregunta no es dónde se vive mejor sino qué necesitas tú para vivir bien». Casi 300 personas han comentado su publicación dándole respuestas y las hay variados.

Algunos aseguran que «a España solo de vacaciones» y h ay quien dice que «yo necesito volver, llevo 12 años en Francia». «He estado diez años en Reino Unido y volver a España es lo mejor que he hecho», añade otro internauta, que asegura que «calidad de vida no es el dinero: es la cultura, el clima, tener un trabajo que te permita vivir y un país donde todo no vale el doble». «Sol, playa y terrazas no es calidad de vida para mi. Calidad de vida a mi parecer es tener un trabajo que te permita tener vida, ahorros y una casa sin tener que apretarte el cinturón. Eso en España no existe», sentencia otro comentario.