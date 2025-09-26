Un estadounidense que vive en España, tajante sobre cómo es la vuelta al colegio en nuestro país: «No me pidieron dinero»

La educación es un factor determinante para muchas familias que quieren emigrar y es que no todos los países tienen sistemas educativos con la misma calidad ni exigencia. Además, el tener que afrontar la escolarización en otro idioma también puede afectar y de aquí a que muchos padres aprovechen las redes sociales para contar su experiencia.

Ahora lo acaba de hacer Richard. Él es un norteamericano separado con tres hijas que lleva un tiempo instalado en Barcelona y suele contar su día a día desde su perfil de TikTok (@baby.daddy.manife). Ahora acaba de subir una publicación comparando cómo son las escuelas de la capital catalana respecto a las que conoció en California y su reflexión es contundente.

«Las escuelas en Los Ángeles apestaban y ni siquiera lo sabía hasta que me fui», asegura él en la publicación, que en solo un día ha superado ya las 11.000 visualizaciones. Richard destaca varios aspectos de los que se ha dado cuenta especialmente ahora con la vuelta al colegio de sus niñas, de 3, 5 y 15 años.

«15 excursiones planeadas»

Antes que nada, Richard resalta que «aquí hay cinco profesores, no es solo un maestro manejando a todos los niños». «Había todo un equipo con ellos», agradece él, que también muestra su sorpresa porque no detectó a muchas madres jóvenes y en Los Ángeles, por lo que había conocido, «la mitad de las mamás son adolescentes».

«Tienen literalmente 15 excursiones planeadas, incluido una noche de pijamas en la biblioteca», destaca él, que recuerda que su hija mayor, ya adolescente, cuando iba al colegio en California «su única excursión del año fue a Ralph's, que es como un supermercado».

Otro de los aspectos que más le sorprendió del inicio de curso es que «no pidieron nada de dinero». El norteamericano es, en este aspecto, muy crítico con California porque suele verse, según comenta, como una zona muy puntera pero explica que «cuando tus hijos van a las escuelas de allí te están pidiendo que dones dinero para ceras, tijeras, papel y lápices» y se pregunta dónde debe ir ese dinero.

Además, añade que la escuela a la que va su hija está literalmente junto al mar y lo confirma con las vistas desde las ventanas, una imagen que deja entrever que el colegio esté en el barrio de la Barceloneta. «No parece una cárcel», resalta Richard, que acaba comentando otros aspectos que le encantan del colegio de Barcelona al que van sus hijas. «Le enseñan a nadar, le hacen chequeos dentales en la escuela», menciona el estadounidense, adjuntando un mail con los detalles de esta revisión.

«Estoy tan contento de que mis hijas no estén en la escuela de Estados Unidos nunca más...», acaba él su publicación. En los comentarios puntualiza que tampoco está diciendo que sean las mejores escuelas del mundo pero sí que las ve muy por encima que la escuela elemental americana y también especifica que es una escuela pública.