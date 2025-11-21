El chef Jordi Cruz indica dónde hay que guardar las patatas para que no se estropeen: «Lo mejor es conservarlas en un lugar...»

La patata es uno de los ingredientes más versátiles y esenciales de la cocina española. Y es que es la gran protagonista en muchas de nuestras recetas tradicionales. Además, se ha posicionado como el acompañante perfecto de carnes, pescados y otros ... platos.

Más allá de ser un alimento delicioso, lo cierto es que ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. La patata es una excelente fuente de carbohidratos y es rica en potasio, vitamina C y antoxidantes. De esta manera, nos ayuda a regular la presión arterial, a prevenir calambres musculares y a fortalecer el sistema inmunológico.

Una de las personas que ha puesto en valor la patata es Jordi Cruz. Sin embargo, el prestigioso chef indica que hay cosas «muy importantes» que todos debemos tener en cuenta a la hora de comprarlas y emplearlas en los fogones. «Hay que saber diferenciarlas, sus distintos usos y la forma correcta para conservarlas», sostiene.

Jordi Cruz explica los tipos de patata y sus usos en la cocina

Jordi Cruz ha hecho un listado con algunas varidades de patata que están en el supermercado y ha explicado para qué se usa cada una en la cocina. «Son las más habituales», declara.

En primer lugar, el de 'MasterChef' habla de las Red Pontiac. «Las más rojitas y con la carne blanca. Esta es buena para cocer», comenta.

La segunda que menciona es la patata Agria. «Tiene la piel oscura, con un poquito de tierra y su carne es más amarillita. Se utiliza para freír. Muy buena», indica.

@jordicruzof Cosas muy importantes sobre la patata que necesitas saber si o si ♬ sonido original - JordiCruzOf

El cocinero dice que la Monalisa es una mezcla de las dos anteriores. «Carne amarilla, una piel muy fina, fácil de limpiar y de trabajar. Es buena para cocer y para freír», aclara.

Por último, Cruz muestra una patata muy pequeña, llamada Ratte. «Es francesa y es perfecta para hacer al microondas», subraya.

Jordi Cruz indica el mejor lugar para conservar las patatas

Jordi Cruz también ha explicado dónde hay que guardar las patatas para que no se pongan malas. «Si las metemos en un lugar cálido y con mucha luz, van a madurar muy rápido y se van a estropear. Si están en la nevera, se van a endurecer y su sabor va a cambiar. Por lo tanto, lo mejor es conservarlas en un lugar fresco y seco», recomienda.