Un carnicero explica por qué no debes comprar pechuga de pollo en la carnicería: «Es un error fatal»

La carne que más se compra en España es la de pollo. Al año se consumen casi 12 kilogramos, según los últimos datos facilitados por el portal Statista. Una cifra bastante elevada si se compara con la de cerdo (9,15 ... kilogramos anuales) o la de vacuno (3,85 kilogramos anuales).

El pollo es un alimento que tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indica que su componente mayoritario, en un 70% aproximadamente, es el agua. Esta carne blanca también aporta proteínas de alto valor biológico, hierro, niacina y fósforo. Además, la grasa que tiene es mayoritariamente monoinsaturada, constituida principalmente por ácido oleico.

Gracias a sus valores nutricionales, el pollo aumenta los niveles de serotonina en el cerebro, ayuda en la lucha contra la pérdida ósea, mantiene los vasos sanguíneos sanos y los niveles de energía altos. Asimismo, es muy saciante y una carne muy fácil de digerir, por lo que se convierte en uno de los productos favoritos de los más pequeños de la casa.

A la hora de cocinar el pollo, se deben tener en cuenta sus diferentes partes. Las más vendidas son los muslos, las alitas o las pechuga. Sin embargo, comprar esta última en la carnicería puede no ser la mejor opción. Así lo advierte un carnicero conocido en redes sociales como el carnicero tiktoker.

Por qué es un «error fatal» comprar pechuga de pollo en la carnicería, según un carnicero

El carnicero tiktoker ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que asegura que pagar por una pechuga de pollo en la carnicería o el supermercado«es un error fatal». «Siempre lo digo y siempre lo diré», sostiene.

El profesional ha explicado que los clientes «no saben comprar», pero que él está ahí para ofrecer sus mejores consejos. Por ello, el hombre ha contado a sus seguidores que lo que deben pedir en estas tiendas es «un pollito entero».

Sin embargo, son muchos los que prefieren adquirir las partes individualmente porque si no es demasiada comida. No obstante, el carnicero no comparte este pensamiento: «Si solo eres una persona da igual porque seguro que tienes congelador».

Por lo tanto, para él lo correcto es pedir un pollo entero en la carnicería y decirle al carnicero que lo despiece. «Te va a separar las alitas, los cuartos traseros y la pechuga. También vas a tener el esqueletito para un caldito. Todo esto te lo hace totalmente gratis. No os va a cobrar nada más por hacerlo así. Es algo que debéis saber. Si vas a comprar con prisa te engañan o te equivocas», asegura.

El carnicero tiktoker señala que también se le puede decir al empleado que nos corte las pechugas de una manera u otra. «Puede ser entera, en filetes, en tiras, picada...», añade.