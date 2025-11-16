Jordi Cruz, chef, sobre los errores más comunes al cocinar pasta: «En Italia no os lo perdonarían nunca»

La pasta es uno de los alimentos más básicos de la cocina cotidiana, ya que resulta versátil, económica y fácil de preparar, por lo que está presente en casi todos los hogares.

Desde los macarrones con tomate, canelones o lasañas, hasta platos más elaborados ... con mariscos o salsas cremosas, existen cientos de formas de cocinarla y comerla.

Sin embargo, aunque parezca sencilla, lograr que la pasta quede bien cocinada requiere ciertas consideraciones y conocimientos básicos que muchos pasan por alto. En ocasiones, esto ocurre por manías heredadas en la cocina o falsas creencias que no comprobamos por inercia.

Aunque puede tratarse de detalles que parecen no tener importancia, llevar a cabo ciertas mejoras puede marcar la diferencia al degustar la pasta, sea del tipo que sea.

Compartiendo sus conocimientos en cocina, el chef Jordi Cruz, popular por su papel en 'Mastechef', ha enseñado en un vídeo de TikTok cuáles son los cinco errores más comunes que se cometen al cocinar pasta y cómo darle solución o hacerlo bien en cada caso.

El chef Jordi Cruz señala los cinco errores más comunes que se cometen al cocinar pasta

Uno de los primeros aspectos, explica, es la cantidad de agua. Debe haber suficiente para que la pasta pueda moverse libremente durante la cocción: «Por cada 100 g, que es lo que tengo aquí, tiene que haber 1 litro de agua más o menos», expone.

Otro punto clave es la sal. No se trata de echar demasiada ni muy poca, sino la cantidad justa, ya que el agua salada no solo da sabor, sino que luego puede aprovecharse para ligar la salsa cuando se termina el plato en la sartén.

«Cuando mantequemos, cuando terminemos la el plato de pasta en la sartén con la salsa, quizá necesitemos un poquito de líquido y esta agua de cocer la pasta es buenísima para hacerlo», detalla y, a la vez, sugiere usar unos 100 gramos de sal por cada 8 litros de agua.

Otro de los errores que considera frecuentes es aromatizar el agua con laurel, ajo, orégano o similares. Aunque pueda parecer buena idea, el chef insiste en que es mejor no hacerlo, porque lo que interesa es conservar la pureza del sabor de la pasta: «Si no metemos nada, mejor» remarca.

Y por último, el error que considera «garrafal, que todos cometéis»: añadir aceite al agua. Según Jordi Cruz, esto es un auténtico sacrilegio. «¿Lleva o no lleva aceite el agua de cocer la pasta? Nunca, responde, y explica por qué: «Lo primero que hará es que la salsa resbale en esta pasta tan buena, que tiene unos surjitos pequeñitos a nivel microscópico, cuando es muy buena pasta, para que la salsa no resbale. Esos errores en Italia no os lo perdonarían nunca, o sea, que no los cometáis nunca.

Estos consejos demuestran que, aunque cocinar pasta parezca secillo y a la altura de cualquiera, hacerlo bien implica entender que el producto tiene ciertas características que hay que respetar. Un gesto tan simple como evitar el aceite en el agua o salarla bien puede marca la diferencia entre un plato mediocre y uno delicioso.