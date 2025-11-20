El doctor David Céspedes, especialista en longevidad, avisa sobre el consumo de fresas: «Son de las peores frutas que puedes comer»

La fruta es un alimento fundamental en un dieta sana y equilibrada. Es rica en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Y no solo eso. Juega un papel crucial en la prevención de enfermedades, ya que contribuye a mejorar el ... sistema inmunológico y aporta, de manera natural, la energía que el cuerpo necesita.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las frutas son iguales. Las fresas son una de las más consumidas en España. Estas destacan por ser altamente nutritivas, pues contienen vitamina C, antioxidantes, fibra y agua. Asimismo, son bajas en calorías y tienen propiedades antiinflamatorias.

A pesar de su larga lista de beneficios, hay expertos que avisan de que hay que tener cuidado a la hora de incluirlas en nuestra alimentación. Esto mismo es lo que afirma el doctor David Céspedes, especialista en longevidad. «Lamentablemente, las fresas son de las peores frutas que puedes comer», asegura. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica sus palabras.

El aviso del doctor David Céspedes, especialista en longevidad, sobre el consumo de fresas

El doctor David Céspedes indica que las fresas son «de las peores frutas que puedes comer». El médico, especialista en longevidad, explica el motivo. «Acumulan más pesticidas que cualquier otra. Lo peor es que la mayoría piensa que con un simple enjuague es suficiente», lamenta.

@dr.davidcespedes 😬 Las fresas están entre las frutas con más pesticidas, y muchos creen que un simple enjuague basta. Pero lavar las fresas solo bajo el grifo no elimina los residuos y hace que se echen a perder antes. La forma correcta de cómo lavar las fresas es dejarlas 10 minutos en agua con sal o vinagre al 3%, enjuagar bien, secarlas y guardarlas en un papel ventilado 🍓 Así duran más y quedan realmente limpias. Pruébalo la próxima vez y cuéntame si notas la diferencia. Guarda este vídeo para cuando compres fresas de nuevo. ♬ sonido original - Dr. David Céspedes

En este sentido, el experto señala cuál es el error más común a la hora de consumir fresas. «Ponerlas cinco segundos bajo el grifo y mantenerlas húmedas en la nevera. Así no se eliminan los residuos y se estropean mucho antes», comenta.

David Céspedes aclara cómo hay que hacerlo: «La forma correcta es dejarlas 10 minutos en agua con sal o vinagre al 3%, enjuagar bien, secarlas y guardarlas en un recipiente bien ventilado». El profesional confirma que «duran más y quedan realmente limpias».