Suscribete a
ABC Premium

El doctor David Céspedes, especialista en longevidad, avisa sobre el consumo de fresas: «Son de las peores frutas que puedes comer»

El médico indica que, a pesar de su larga lista de beneficios para la salud, hay que tener mucho cuidado con este alimento

José Francisco López Gil, nutricionista, sobre el ayuno intermitente: «Las personas lo ven como una dieta para perder grasa, pero no lo es»

Un médico explica qué significa cuando tienes una mancha blanca en la lengua: «No esperes»

Un carnicero explica por qué no debes comprar pechuga de pollo en la carnicería: «Es un error fatal»

El doctor David Céspedes, especialista en longevidad, avisa sobre el consumo de esta fruta: «Acumula más pesticidas que cualquier otra»
El doctor David Céspedes, especialista en longevidad, avisa sobre el consumo de esta fruta: «Acumula más pesticidas que cualquier otra» Freepik/TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La fruta es un alimento fundamental en un dieta sana y equilibrada. Es rica en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Y no solo eso. Juega un papel crucial en la prevención de enfermedades, ya que contribuye a mejorar el ... sistema inmunológico y aporta, de manera natural, la energía que el cuerpo necesita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app