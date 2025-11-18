Mariló Montero, sobre la nueva RTVE: «Ha habido una evolución»

Mariló Montero ha sido coronada ganadora de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' en La 1, en una final vibrante frente al exfutbolista Miguel Torres. La presentadora y comunicadora afrontó el concurso como un reto personal y profesional que le ha permitido mostrar una ... faceta diferente: disciplinada, creativa y muy emocional. A lo largo del concurso se la vio volcada en aprender técnicas nuevas, superar la presión de los tiempos y gestionar las dinámicas de grupo que acompañan a un formato tan exigente. Su participación dejó claro que, más allá de la televisión tradicional, disfruta explorando terrenos que la ponen a prueba y que le permiten conectar con el público desde otros lugares. «Ha sido increíble», confesaba la presentadora a ABC.

Su trayectoria en el concurso estuvo marcada por retos complejos y tensión en las pruebas, donde demostró una gran determinación y capacidad para sobreponerse, incluso en enfrentamientos con otros concursantes. «No pensé en la posibilidad de llegar a tener este premio en mis manos hasta la semifinal. Cuando me vi allí pensé en doblar mis esfuerzos para conseguirlo», reconocía. En esa final estuvo rodeada de los suyos, de sus hijos Rocío y Alberto, que también estuvo acompañado de su mujer Blanca. «Es emocionante ver cómo has entregado tantos momentos a tus hijos y los ves allí al lado en un momento importante y emociona. Los dos muy discretos con su vida así que que estuvieran allí fue un acto de generosidad precioso», aseguraba Montero.

En la gran final, presentó un menú profundamente personal: un entrante llamado 'La huerta' en homenaje a su madre, un solomillo Wellington de corzo denominado 'Besos', símbolo de su amor maternal, y como postre 'Estrellas', fresas escabechadas con helado de yogur, velo de pacharán y algodón de azúcar, evocando noches compartidas contemplando el cielo con sus hijos. «A lo largo del concurso aprendí gracias a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz a construir recetas y a contar una historia a través de la cocina. Fue un placer descubrirlo», confesó la presentadora.

La comunicadora conoce bien La 1, la casa donde durante varios años estuvo al frente de 'La mañana' (2009-2016). Montero ha evitado hacer valoraciones sobre el rumbo de la Corporación aunque sí que tiene una cosa clara. «Con esta nueva parrilla ha habido una evolución», confesaba mientras que prefería hacer alusiones a la evolución del concurso. «Cuando estaba en las mañanas ya tuve la oportunidad de contar con los jueces de 'Masterchef' y es asombroso cómo han sabido mantenerse en la cadena y seguir haciendo la audiencia que hacen», indicó, asegurando que el formato es «una de las grandes joyas» de la televisión pública. A la presentadora trabajo no le falta, aunque ha preferido evitar responder a la pregunta sobre la posibilidad de estar al frente de algún formato en la televisión pública a día de hoy. «Soy comunicadora y lo seguiré siendo toda mi vida. Yo siempre he tenido claro que voy a seguir trabajando y que no me pienso jubilar», explicó.