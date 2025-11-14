Jordi Cruz, chef, sobre cómo sabe si un trabajador nuevo será bueno o no: «Llevo 30 años y veo si hay ganas o no en cuanto entran por la puerta. No me suelo equivocar»

El cocinero español es, además, ... jurado de 'MasterChef'. A través del programa de televisión de TVE, el público ha conocido su lado más humano y personal, pero también su faceta como profesional. Si algo es seguro, es que Cruz es una persona de lo más exigente y esto se ve totalmente reflejado en sus platos.
Por ello, el chef tiene claro que quienes deseen trabajar en sus cocinas deben cumplir una serie de requisitos. De esto mismo ha hablado en una entrevista para el podcast 'Se me Antoja'. Cruz ha explicado cómo sabe si una persona es buena o no. Asimismo y ha hablado sobre lo que no le perdonaría jamás a un empleado de su restaurante.
Jordi Cruz, tajante sobre lo que no le perdonaría jamás a un trabajador de su restaurante
«¿Qué no le perdonarías a un cocinero tuyo?». Esta es la pregunta que le han hecho a Jordi Cruz en el podcast 'Se me Antoja' y el chef no se ha cortado en su respuesta: «La pereza. Cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, inviertes el mismo tiempo. Cuando vienes a mi casa, yo te digo: 'Mira, me da igual lo que sepas hacer porque lo que vas a hacer aquí es diferente y singular. Por lo tanto, te lo voy a enseñar. ¿Y qué me tienes que dar tú? Ganas'».
Para el catalán, «la antítesis de las ganas es la pereza». «Esto es lo que no me sirve para nada. Ya que inviertes tu tiempo en hacer algo que no quieres, que es trabajar, que te aleja de tus seres queridos y te quita tiempo libre, pues métele ganas», sostiene.
Jordi Cruz asegura que saber si un trabajador nuevo es buen o no nada más entra por la puerta
En la entrevista, Jordi Cruz ha asegurado que sabe «desde el primer día» si un empleado nuevo es bueno o no. «Llevo 30 años gestionando personal y veo si hay ganas o no en cuanto entra por la puerta. A veces lo pongo en duda y me digo: 'Cállate la boca y deja que te demuestre porque te puedes equivocar'. Pero no suelo fallar», declara.
