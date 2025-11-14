Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

Jordi Cruz, chef, sobre cómo sabe si un trabajador nuevo será bueno o no: «Llevo 30 años y veo si hay ganas o no en cuanto entran por la puerta. No me suelo equivocar»

El prestigioso cocinero español se sincera e indica qué requisito debe cumplir un profesional que quiera trabajar en alguno de sus restaurantes

Un exempleado de DiverXo revela cómo es trabajar en el restaurante de Dabiz Muñoz: «Echaba muchísimas horas»

Preguntan a Tomás Roncero dónde sirven el mejor cocido de Madrid y no duda en mencionar este restaurante: «Es de calidad y heterogéneo»

Jordi Cruz, chef, sobre cómo sabe si un trabajador nuevo será bueno o no: «Llevo 30 años y veo si hay ganas o no en cuanto entran por la puerta. No me suelo equivocar»
Jordi Cruz, chef, sobre cómo sabe si un trabajador nuevo será bueno o no: «Llevo 30 años y veo si hay ganas o no en cuanto entran por la puerta. No me suelo equivocar» Instagram
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jordi Cruz es uno de los chefs más pretigiosos de España. Con esfuerzo y constancia, el catalán ha logrado posicionarse en lo más alto de las gastronomía nacional. Un triunfo del que no todos pueden presumir.

El cocinero español es, además, ... jurado de 'MasterChef'. A través del programa de televisión de TVE, el público ha conocido su lado más humano y personal, pero también su faceta como profesional. Si algo es seguro, es que Cruz es una persona de lo más exigente y esto se ve totalmente reflejado en sus platos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app