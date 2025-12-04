Jorgelina Expósito, trabajadora en una energética, contundente sobre la imposición de la baliza V16: «No sé quién ha aprobado su utilización»

El nuevo año está a la vuelta de la esquina y viene cargado de cambios. Uno de ellos afecta directamente a la movilidad y circulación. A partir del 1 de enero de 2026, los conductores de España deberán llevar la famosa baliza V16 ... .

La Dirección Digital de Tráfico (DGT) explica que este dispositivo nace con el objetivo de reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro y con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial. «Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intesidad de forma intermitente durante 30 minutos», indica el organismo.

Asimismo, avisa de que hay que llevarla en la guantera del coche y, en caso de avería o siniestro, se podrá activar «en cuestión de segundos». El aparato no solo se iluminará, sino que también se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real e informar a otros usuarios de lo sucedido en la vía en la que nos encontremos.

La llegada de la baliza V16 ha generado grandes dudas entre la población. Además, hay personas que ya han tenido la oportunidad de probarla, a pesar de que todavía no es obligatoria.

Este ha sido el caso de Jorgelina Expósito Blanco, trabajadora del grupo energético EDP. La mujer ha relatado su experiencia con este dispositivo en una publicación de LinkedIn y asegura que no está nada contenta.

Jorgelina Expósito, clara sobre la baliza V-16

Jorgelina Expósito Blanco cuenta en LinkedIn que ha tenido un percance en la carretera con su coche de empresa. «Nuevo, totalmente equipado y en perfecto estado», añade. La mujer explica que una piedra provocó que el neumático reventara en medio de una ruta difícil. «Afortunadamente no pasó nada, pero me llevé un buen susto... y un gran cabrero al hacer uso de la baliza V16», declara.

La trabajadora de EDP indica todos los problemas que tuvo con este dispositivo: «Aunque la veáis en la foto iluminada, su luz duró exactamente 15 minutos de los 90 que tuve que pasar debajo de una lluvia incesante y esperando a que llegara la asistencia», lamenta.

Jorgelina Expósito durante el percance en la carretera y el uso de la baliza V16 LinkedIn

Jorgelina asegura que «se queda sin pila» rápidamente porque, según su experiencia, «la mera conexión, sin uso, parece que la gasta». «En mi caso, además, la conexión con la DGT en medio de una zona montañosa no estuvo», afirma. La conductora comenta que la única ayuda que recibió fue la del seguro y la de un compañero.

Pero la cosa no termina aquí. La mujer avisa de que la baliza V16 tiene dos pequeños imanes para adherirse al vehículo. No obstante, se llevó una sorpresa: «Sorprendentemente, la mayor parte de la carrocería de los automóviles modernos es de plástico e inmune al imán».

Tras lo sucedido, Jorgelina considera que este aparato es «todo un despropósito». «No se quién ha pensado, experimentado y aprobado la utilización de este artilugio, pero está claro que algo falla», declara enfadada.

«No me cabe la menor duda que las multas que nos pondrán por su uso inadecuado van a ser astronómicas, pero lo peor es que no tengo tan claro que la seguridad se vea mejorada», sentencia.