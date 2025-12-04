Carlos Herrera deja en evidencia al PSOE por su gestión de las denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar: «Sus propias recetas sobre feminismos...»

Un nuevo escándalo sacude al PSOE. El pasado mes de julio, Francisco Salazar, exsecretario de Análisis y Acción Electoral de Ferraz y ex alto cargo de Moncloa, presentó su renuncia tras salir a la luz que varias compañeras de trabajo le habían denunciado por «comportamiento inapropiado» ... . Ahora se ha conocido que el partido ha frenado la investigación.

Pedro Sánchez había elegido a Salazar como asesor en el tramo final de la legislatura. Con su nombramiento, el presidente del Gobierno recuperó a uno de sus colaboradores más cercanos pese a que ya constaban acusaciones internas por un presunto acoso sexual.

Desde entonces, son muchas las reacciones que han habido al respecto. Una de las más comentadas ha sido la de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha calificado de «guarro» a Salazar por sus supuestas actitudes machistas. Además, ha tachado al Ejecutivo de ser «hipócrita» con las mujeres porque «las defienden en público», pero «las utilizan en privado».

El PSOE, por su parte, ha convocado este miércoles 3 de diciembre un reunión de urgencia. No obstante, esta ha tenido lugar tras cinco meses de inacción. Pilar Alegría, como portavoz del Gobierno, ha querido dejar claro que las palabras vertidas por el exmilitante socialista son «vomitivas».

Otra de las personas que se ha pronunciado sobre este tema ha sido Carlos Herrera. En su monólogo en la Cadena COPE, el periodista ha dejado en evidencia a la formación de Sánchez por su gestión de este asunto.

Carlos Herrera, contudente con el PSOE por su gestión de las denuncias contra Salazar

Carlos Herrera considera que al PSOE se le ha complicado el caso Paco Salazar por «su mala cabeza, su opacidad e hipocresía». «Las denuncias de los últimos días han vuelto a destapar la poca voluntad del Gobierno a la hora de aplicarse sus propias recetas sobre feminismos y protección de las mujeres ante posibles casos de acoso sexual», sostiene.

El comunicador de COPE ha hablado sobre la reunión de urgencia convocada por la formación. «No terminó demasiado bien porque las federaciones socialistas han echado en cara a la dirección que no se haya acudido a la justicia», comenta.

🎧Carlos Herrera: "El Pollo Carvajal ofrece nuevos datos y pronto conoceremos qué cargos españoles han estado trabajando para el chavismo en la sombra mientras fingían no hacerlo" https://t.co/odrxQ5kh51 — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) December 4, 2025

El periodista dice que el PSOE «te vende la idea de 'hermana, yo sí te creo' y te dice que hay que denunciar, que vas a estar segura si te proteges», pero que la realidad es muy diferente. «A la hora de la verdad, las mujeres que trabajaban en Moncloa aguantando el baboseo de Salazar no se atrevieron a denunciar a través de los protocolos», indica.

En su opinión, se ha puesto de manifiesto que «no se fiaban de que Moncloa las protegiera». «Y no andaban muy desencaminadas. El PSOE guardó en un cajón las denuncias durante cinco meses y solo las sacó cuando un medio amigo ha vuelto a la carga con más detalles», añade.

«Esto revienta la estrategia de Moncloa de recuperar el voto femenino tras el escándalo de las pulseras telemáticas, el desastre del 'solo sí es sí' y, luego, ya saben ustedes, los casos que han tenido tipos importantes del Partido Socialista», sentencia Herrera.