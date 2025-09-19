Bertín Osborne dice que desayuna una copa de vino y un biólogo es claro con sus palabras: «Queda como el macho alfa»

Bertín Osborne fue el primer invitado de 'El Hormiguero' de la temporada y su visita ha dado mucho de qué hablar. Durante la entrevista con Pablo Motos, el cantante detalló su rutina de alimentación. «Lo que hago es no cenar y me ha cambiado la vida. Duermo mejor, he adelgazado unos 10-12 kilos», se sinceró. Sin embargo, esto no fue lo único que contó.

Osborne también indicó qué come nada más despertarse. Y es que su revelación sorprendió tanto al público como al presentador del espacio de Antena 3. «Yo desayuno poco porque no me levanto con hambre. Si lo hago, me tomo una copa de vino tinto porque te da un brillo en la frente fantástico. Luego, en mi casa, me hacen unos huevos revueltos con pavo y unos picos», explicó.

Estas últimas palabras han provocado reacciones de todo tipo y hay expertos que han decidido comentarlas. Uno de ellos ha sido el biólogo clínico Oihan Iturbide, conocido en redes sociales como Yonki books. El científico ha sido muy claro.

Un biólogo no se corta y dice lo que piensa sobre que Bertín Osborne desayune vino

«¿Es Bertín Osborne un intelectual o un payaso?». Así ha comenzado Oihan Iturbide su reflexión sobre la declaración de Bertín Osborne en 'El Hormiguero' sobre que desayuna una copa de vino tinto.

El biólogo señala que las palabras del artista causaron risas en el plató, pero no llegaron a la categoría de «provocación». «Cuando provocas de verdad, nadie se descojona. Lo que generas es bastante malestar porque obligas al otro a plantearse lo que siempre se ha dado por bueno», aclara.

Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Bertín? El experto lo tiene claro: «Sencillamente, nada. Lo dice porque puede y punto. En su caso, el vino activa un marco cultural requespañol, identidad, espíritu mediterráneo y masculinidad campechana», sostiene.

Desde su punto de vista, considera que el cantante no es que sea gracioso, sino que hay un código que los ciudadanos reconocen. «El vino es aceptable, incluso glamuroso, aunque sea dañino. El público no está escuchando que consume alcohol por la mañana, sino que es libre, tradicional y le importa un huevo lo que penséis. La risa funciona como un refuerzo social y el bueno de Bertín queda como el macho alfa que rompe las reglas cuando le sale de los cojones», sentencia.