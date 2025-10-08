La dieta que Florentino Fernández siguió a rajatabla para adelgazar: «Es complicado, pero se puede hacer»

Son muchos los famosos que han decidido cambiar de hábitos y optar por un estilo de vida más saludable. Este ha sido el caso de Florentino Fernández, popularmente conocido como Flo. El humorista siguió una estricta dieta con la que ... consiguió adelgazar.

Lo cierto es que no existen milagros para alcanzar el objetivo de bajar de peso. ¿El truco? Sacrificio, constancia y escoger un buen método que te ayude a lograrlo. Esto es lo que hizo Flo y, como él mismo contó, fue todo un éxito.

El cómico comenzó el plan que expone el psiconeuroinmunólogo y osteópata Rafael Guzmán en su libro 'Tu cuerpo, tu hogar'. Pero su vínculo con el proyecto no se quedó ahí. Participó en la narración del audiolibro junto a su amigo y compañero de profesión Santiago Segura.

El actor declaró que algunos de los cambios que llevó acabo le han hecho sentirse «mucho mejor y más enérgico». «Las primeras horas son complicadas, pero se puede hacer», confiesa. Pero, ¿en qué consiste exactamente la dieta que ha seguido?

La dieta que siguió Florentino Fernández para adelgazar

Florentino Fernández reveló que le pasaron «cosas curiosas» desde que conoce a Rafael. «Puedo conversar con una cabra porque no tomo azúcar, ni gluten, no ceno y tomo el sol», contó de manera sincera, pero con ese tono de humor que tanto le caracteriza.

«He estado 24 horas sin comer. Las primeras horas son complicadas, pero se puede hacer» Florentino Fernández Humorista y actor

El régimen que siguió el artista se basa en el ayuno intermitente. Consiste en no probar bocado durante un periodo de tiempo para luego volver a ingerir alimentos. «He estado hasta 24 horas sin comer», reconoció el cómico.

Tipos de ayuno intermitente 12/12 : se ayuna durante 12 horas y se como durante 12 horas.

16/8 : se ayuna durante 16 horas y se come durante 8 horas.

18/6 : se ayuna durante 18 horas y se come durante 6 horas.

20/4 : se ayuna durante 20 horas y se come durante 4 horas.

Ayuno de días alternos : ayunar cada 2 días y después comer lo que quieras el resto.

5/2: comer durante 5 días y ayunar 2 días.

Desde Mayo Clinic aseguran que para disminuir el riesgo de enfermedades como la diabetes, la apnea del sueño y algunos tipos de cáncer, el ayuno intermitente «parece ser tan beneficioso como cualquier otro tipo de dieta que reduce las calorías totales».

Algunas investigaciones sugieren que reduce la inflamación y mejora las afecciones asociadas como, por ejemplo, el alzheimer, el asma, la artritis, entre otras.

Agua estructurada, la bebida que toma Florentino Fernández

Otras de las cosas que Florentino Fernández hizo fue introducir en su alimentación es el agua estructurada. El cómico aclaró en qué consiste: «Es un agua donde las moléculas de hidrógeno y oxígeno están formando figuras geométricas en el espacio. Esas configuraciones le dan las condiciones físicas y químicas que la hacen totalmente distinta a la convencional que podemos beber de un grifo o de una botella envasada».

«Es el agua que fabrica nuestro organismo. Es el agua que está en la naturaleza, el agua de un manantial es agua estructurada», añadió.

Otros famosos que se han puesto a dieta y han adelgazado

Florentino Fernández no es el único famoso que se ha puesto a dieta y ha logrado un cambio físico.

Bertín Osborne se ha quitado más de 11 kilos con tan solo unos cambios en su rutina de alimentación. El cantante gaditano Lucas, de Andy y Lucas, perdió 11 kilos en tan solo dos meses. Shaila Dúrcal, por su parte, adelgazó 20 kilos en cuatro meses. gracias a la llamada dieta cetogénica o dieta keto.