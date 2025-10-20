Pablo Motos indica el alimento que ha eliminado de su dieta para mantenerse en forma a los 60 años: «No como nada de...»

Pablo Motos es de esos presentadores que se dedica en cuerpo y alma a su trabajo. Sin embargo, más allá de eso, el de 'El Hormiguero' tomó la decisión hace años de priorizar también su salud.

A sus 60 años, sigue ... una estricta rutina de ejercicios. El de Requena ha acudido al podcast 'Tengo un Plan', donde ha ofrecido más detalles sobre la cantidad de deporte que practica. «Hago boxeo, yoga y fuerza, que es lo que se pierde con la edad. Haces las tres y no vas a ser el número uno en ninguna, pero tu cuerpo te lo agradece», declara.

No obstante, los expertos insisten en que la actividad física no es suficiente si no va acompañada de una buena alimentación. Esto es algo que Motos tiene muy claro. En la entrevista mencionada, explica cómo es su día, qué desayuna cada mañana y revela el alimento que ha desterrado de su dieta.

La rutina de alimentación de Pablo Motos para mantenerse en forma a los 60 años

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. Después de varias horas de ayuno durante el sueño, el cuerpo necesita energía y nutrientes para reactivarse y funcionar correctamente.

Alimentarse bien en este momento es clave. Además de mejorar el rendimiento físico y mental, nos ayuda a mantener niveles estables de glucosa en sangre. Por ello, son muchos los expertos que aconsejan desayunar, pues no hacerlo puede llevar a fatiga, falta de atención y a una mayor tendencia a comer en exceso en las próximas horas.

Dedicar unos minutos a preparar un desayuno nutritivo es una inversión directa en salud y bienestar. Este es un paso que nunca se salta Pablo Motos.

En el podcast 'Tengo un Plan', detalla cómo es su rutina. Esto es lo primero que hace cada día: «Me levanto a las 08.00 horas y escucho el monólogo de Carlos Alsina. A las 08.12 horas sabes si ha pasado algo gordo y lo que el periodista piensa», indica.

Después, el presentador de 'El Hormiguero' explica que llega el momento de desayunar. El televisivo cuenta qué se toma: «Desayuno siempre bayas de goji, nueces y una tortilla grande. Puede ser francesa o solo de claras, depende de lo que vaya a entrenar ese día».

Estos productos son ricos en proteínas y grasas saludables. Asimismo, poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Algunos de sus beneficios más destacados son que fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la salud ocular y regulan el azúcar en sangre.

Los tres alimentos que no faltan en el desayuno de Pablo Motos Bayas de goji

Nueces

Tortilla

Lo último que hace el valenciano es meditar durante unos 15 minutos aproximadamente. «Ya después miro por primera vez el móvil, por si hay algo muy grave, y me pongo a entrenar», sostiene.

«Las dos primeras horas de mi vida siempre se las dedico a la salud, a cuidarme. Para mí es mimarme», concluye Motos.

El alimento que Pablo Motos ha eliminado de su dieta

Pablo Motos también confirma que hay un alimento que ha desterrado de su dieta. En concreto, reconoce que no consume «nada de carbohidratos». «No me gusta. Sé que va mejor, pero prefiero que mi cuerpo se acostumbre a usar grasa y proteína como combustible», aclara en el podcast.