Pablo Motos indica el alimento que ha eliminado de su dieta para mantenerse en forma a los 60 años: «No como nada de...»

El presentador de 'El Hormiguero' explica cómo es su rutina tanto de deporte como de alimentación para cuidar su cuerpo y estar sano

Inés Romero

Pablo Motos es de esos presentadores que se dedica en cuerpo y alma a su trabajo. Sin embargo, más allá de eso, el de 'El Hormiguero' tomó la decisión hace años de priorizar también su salud.

A sus 60 años, sigue ... una estricta rutina de ejercicios. El de Requena ha acudido al podcast 'Tengo un Plan', donde ha ofrecido más detalles sobre la cantidad de deporte que practica. «Hago boxeo, yoga y fuerza, que es lo que se pierde con la edad. Haces las tres y no vas a ser el número uno en ninguna, pero tu cuerpo te lo agradece», declara.

