El chef Paco Roncero explica cómo logró adelgazar 40 kilos en tiempo récord: «Nunca hice dieta»

Engordar, en ocasiones, es el resultado de la combinación de varios factores. Los hábitos, las emociones o el ritmo de vida pueden provocar cambios en nuestro cuerpo que, muchas veces, se ven reflejados en un aumento de peso.

Esto es lo que le ocurrió a Paco Roncero. El chef, que a sus 56 años puede presumir de dos estrellas Michelin y otros importantes reconocimientos, cuenta en el podcast 'La Obesión Ciclista de Fred' que hace casi 20 años llegó a pesar 120 kilos. El cocinero español explica cómo llego a esta situación. «Era un tío feliz. Me miraba al espejo y decía: 'Si yo no estoy gordo, lo que tengo son los abdominales caídos'. Por lo demás, me sentía fenomenal. Hacía lo que me gustaba, que era trabajar. Me dedicaba 24 horas al día a currar. Siempre pensando en platos nuevos, en lo que tenía que hacer en entrevistas...», relata.

Sin embargo, su empleo se convirtió en una obsesión. «Poco a poco te das cuenta de que has perdido a tus amigos, casi la relación con tu familia. Apenas veía a mis hijos. Un día dije que no podía seguir así porque me había echado a perder», reconoce. Por ello, Roncero pensó que tenía que poner fin a esa situación y dedicarse, al menos, una hora al día. Fue justo en ese momento donde empezó su gran cambio.

Así logró el chef Paco Roncero adelgazar 40 kilos

En la entrevista, Paco Roncero indica que estaba en El Bulli y Ferran Adrià les informó de que por la manaña no tenían que ir, solo por la tarde. «Yo, que soy hiperativo y me despierto temprano, pensaba: '¿Y qué hago desde las seis de la mañana?'. Ese año vino conmigo un cocinero y le dije: 'Mañana salimos a correr, si te apetece'. Fuimos y estuve ocho minutos. ¡Ocho minutos! Lo recuerdo perfectamente porque sentí una libertad brutal, sentí que solo pensaba en mí», comenta.

Desde ese momento, el deporte pasó a formar parte de su vida. «Salí a correr otra vez. Hice 12 minutos, con las agujetas, con el dolor... pero lo hice. A los 20 días ya me estaba haciendo una carrera de 10 kilómetros. Y pronto, ese mismo año, el maratón de Nueva York. Cuando llegué ahí ya estaba en 98 kilos, había bajado más de 20 kilos», sostiene. En declaraciones a Diario del Triatlón en 2022, el chef confirmó que pesaba «40 kilos menos».

El chef Paco Roncero habla sobre su alimentación: «Soy antidietas»

Paco Roncero señala que esa bajada de peso la logró prácticamente gracias al ejercicio. «Nunca hice dieta. Soy antidieta total. Lo que veía es que hacía deporte, me sentía bien y, además, iba adelgazando. Me miraba al espejo y decía: 'Los abdominales ya no están tan caídos'. Entonces empecé a cuidar un poco la alimentación», declara.

El chef explica que siempre ha comido con «coherencia». «Las dietas están bien, pero o te las marca alguien y tienes la disciplina para mantenerlas durante mucho tiempo, o no sirven para nada. Estás un par de semanas y fuera», opina.

En su caso, el experto culinario hacía lo siguiente: «Comía absolutamente de todo, pero con cuidado. Restringía ciertos alimentos, dependiendo de si había entrenado más o menos». Eso sí, el cocinero reconoce que en aquella época «no tenía ni idea de nutrición». «A lo mejor me saltaba alguna cena o solo tomaba proteína, una tortilla, algo ligero. Luego, cuando vas aprendiendo, cambias», comenta.

En una entrevista para la Guía Repsol afirma que para él «no existen los alimentos prohibidos». «Aunque al despertarme suelo tomar café con leche y tostada con aceite y tomate, nadie me va a impedir disfrutar de un buen croissant de mantequilla si estoy en París», apunta. Esa misma pauta es la que sigue si le apetece un helado o salir a cenar con los amigos.