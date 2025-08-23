Un argentino de viaje por España, sin palabras con un detalle de las cocinas de nuestro país: «El mejor invento del mundo»

Las cocinas son escenarios de múltiples choques culturales entre países y estos van mucho más allá de la comida. Es obvio que tanto alimentos como recetas son fuente de sorpresa entre muchos pero esto es más o menos previsible cuando uno viaja al extranjero. Sin embargo, hay muchos aspectos no esperados y que también impactan.

Así, existen variados hábitos alimentarios y también normas de higiene cerca de los fogones o aspectos relacionados con lo más estructural de la cocina. Los horarios de comidas en España, por ejemplo, alucinan a muchos visitantes y aspectos tan básicos como el fregar los platos un rato después de comer, y no al momento, o usar un único estropajo para todo no es común en todos los sitios.

Ahora, el internauta @borkumflx acaba de quedarse maravillado con un detalle de los muebles de las cocinas en España. Se desconoce muy poco de este usuario, que apenas ha subido vídeos, pero sí que es un argentino que actualmente está en nuestro país que con la segunda de sus publicaciones, de hace tres días, supera ya el 1,1 millones de visualizaciones.

«Esto es increíble»

«Vas a España y tienen el mejor invento del mundo», pone por escrito el breve vídeo antes de descubrirse a qué se refiere. «Mirad», dice él justo mientras se dispone a abrir un armario de la cocina y se escucha a una acompañante exclamar que «esto es increíble». Se refiere al escurreplatos que lleva integrado ese mueble.

Así, el 'tiktoker' cuenta a sus compatriotas que allí «pones los platos y los vasos mojados y no necesitas ni secarlo ni nada porque no tiene madera abajo que se pudra». En este caso, la rejilla metálica para escurrir está instalada sobre el fregadero y no tiene ninguna bandeja para atrapar las gotas que caen. Borkum remarca, pues, que solo hace falta lavar los utensilios y dejarlos allí, sin más. Está impresionado.

«Yo es que alucino que eso no exista en otros países… no se, es tan básico», le ha comentado una internauta, al que otra le recuerda que aquí también tenemos persianas, que chocan a muchos por su gran utilidad. «Por condiciones ambientales en Argentina no es utilizable, ya que tenemos mayormente un ambiente húmedo y poner algo con agua en un mueble acorta la vida útil del mueble», le asegura otro seguidor.

Algunos incluso preguntan, como un usuario que se cuestiona si «al estar cerrado con el tiempo no se llenaría de moho». «En casa lo tenemos desde hace unos 40 años y el armario sigue perfecto y las pocas gotas que caen van al fregadero», le explica un conocedor de la causa, que ve difícil secar los platos de otra manera que no sea usando este escurreplatos.