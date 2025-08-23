El millonario José Elías, tajante con el sistema educativo en España: «Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo»

José Elías Navarro se ha convertido en una voz muy influyente en España. El empresario catalán se hizo famoso por pasar a ser uno de las personalidades más ricas del país gracias a sus éxitos en los negocios, todo ello tras haberse arriesgado a aventurarse (y también fracasar) con varios proyectos. De aquí a que sus opiniones sobre la economía y la emprendeduría sean escuchadas con mucho interés.

Sus reflexiones no acaban aquí. Y es que el empresario de Badalona, que no olvida sus orígenes humildes y cómo de mal lo pasó en algún momento, se ha mostrado abiertamente muy crítico con la cultura del esfuerzo actual, el sistema de pensiones, la realidad sobre la conciliación familiar y laboral o la formación y la educación que se da en España.

Precisamente ahora está triunfando en redes con una publicación hace solo un día en su cuenta de X (@jose_elias_nvr) sobre el sistema educativo actual, que ha conseguido ya un millón de visualizaciones. «Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo. Y no, no es ninguna broma», asegura él en su controvertida opinión.

«Años estudiando cosas inútiles»

«Para mí, una nota por encima del 7 es una señal de que han perdido el tiempo», asegura Elías, remarcando que el tiempo es «valiosísimo» y que se podría aprovechar para muchas otras cosas. Todo ello lo dice para criticar que «el sistema educativo nos ha vendido que memorizar es aprender. Y nos pasamos añosestudiando cosas inútiles».

Elías lo ejemplifica preguntando a sus seguidores si recuerdan las partes de un volcán, entendiendo que muchos responderán, como él, que no. «Lo que nunca se me olvidará es la cara que se me quedó al ver mi primera nómina» y descubrir que casi el 50% del sueldo se había esfumado. Por ese motivo, «en ese momento pensé que por qué nadie me explicó eso antes».

«Salimos del colegio sin saber interpretar una nómina, sin entender qué es un recibo de la seguridad social, sin la más mínima educación financiera», lamenta él, que es tajante al destacar que «Hoy en día, para memorizar datos ya están Google y ChatGPT. Lo que necesitamos son personas que sepan buscarse la vida».

En este sentido, deja claro que en sus empresas y negocios «me dan igual los currículums o los expedientes académicos» porque prioriza trabajar con «gente que resuelva problemas, no que me recite un libro de texto». «El mundo real va de otra cosa. Y eso no se aprende memorizando», acaba su contundente mensaje, que muchos han criticado duramente.

Así, entre las más de 1.000 respuestas recibidas le piden que no dé estos mensajes. «Sacar buenas notas es la mejor manera para enseñar que la disciplina y la constancia da unos resultados a los niños», le espeta un internauta, mientras que otro le apunta que «si necesitas una operación de corazón recuérdale al cirujano que no necesita tener conocimientos de anatomía». «Decir que estudiar es perder el tiempo porque existe Google es como decir que cocinar es inútil porque existe Deliveroo. Yo a esa teoría le veo lagunillas», añade una tal Marie.