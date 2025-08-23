Una argentina que vive en España, contundente tras lo que vive al salir de noche en nuestro país: «Me hace pensar»

Cada año centenares de argentinos deciden emprender una nueva vida en España. Son una de las comunidades más multitudinarias: según datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), son más de 415.000 los nacidos al otro lado del Atlántico y que a día de hoy están residiendo en nuestro país. El pasado en común, la misma lengua y una cultura similar propician este tipo de migración.

Además, el hecho de que Argentina permita la doble nacionalidad, igual que muchos países de la Unión Europea son otro crucial aspecto a favor de esto. En este sentido, entre los argentinos que viven en España hay muchos jóvenes que buscan una vida mejor y que también alucinan con las diferencias entre ambos países a pesar de sus aparentes semejanzas.

Esto es lo que le ocurre de vez en cuando a Iari, una argentina que hizo las maletas y lleva un tiempo afincada aquí y empezando una nueva vida como mentora. Ha estado en Barcelona y su costa y también en la zona de Málaga, donde parece que vive y precisamente desde una calle de allí, y en plena noche, subió un vídeo con una reflexión sobre la noche en España que se ha viralizado.

«Una dura realidad»

La publicación, subida en su perfil @elefectomariposa, supera ya las 33.000 visualizaciones. «Estoy volviendo a mi casa, es la 1 de la mañana, no hay nadie en la calle... y yo caminando tan tranquilita», comenta Iari al principio de la grabación, en la que se confirma que no hay gente y en la que la ve especialmente relajada y feliz.

«Esto no tiene precio», remarca ella que quiere agradecer por poder disfrutar de esto momento y de «algo tan simple como la seguridad de poder caminar a cualquier hora de la noche sola». La 'tiktoker' argentina se pone a reflexionar y a lamentar que la situación «me hace pensar que tenemos algo tan anormal como la inseguridad normalizada».

Iari acaba su publicación poniendo énfasis en que esta es «la realidad del argentino». «Amo mi país, pero esta es una dura realidad», ha añadido ella en los comentarios, consciente de que su reflexión puede molestar a alguien. Algunos le han mostrado su alegría al ver que ha conseguido una «mayor calidad de vida» mudándose de país.

Sin embargo, la joven ha recibido una oleada de comentarios de españoles que le recomiendan que «tampoco te confíes» y que vaya con cuidado porque «depende por donde andes España ya no es tan segura como antes». También una compatriota le recuerda que «solo los que venimos de países inseguros sabemos lo que es eso y lo que se agradece la tranquilidad».