Una chef italiana desvela la mejor manera de cortar una pizza para poder degustarla bien: «Es técnica pura»

Pocas recetas se han internacionalizado tanto como la pizza. Y es que este plato típico italiano elaborado con ingredientes básicos y, en principio poca técnica, es fácil de comer, rápido y un tentempié ideal. Aunque ahora todo el mundo se anima a elaborarlas, con masas precocinadas o intentos en casa, la perfecta elaboración requiere de pequeños detalles que van mucho más allá de los ingredientes.

Aunque sea un plato muy popular, a la pizza le ocurre como a las grandes recetas que son fuente de múltiples debates. Si es mejor la masa fina o la doble o si tendría que estar prohibida la versión que lleva piña son dos de las cuestiones más debatidas y ahora una popular chef italiana ha querido referirse a otro aspecto que quizás alguno no tiene tanto en cuenta pero que es crucial para su perfecta degustación.

Ella es Roberta, que regenta un restaurante italiano en Costa Rica y que desde allí exporta a todo el mundo sus trucos y consejos de la cocina auténtica italiana a través de sus redes sociales. Ahora, ha subido en su TikTok(@chefrobertaofficial) un vídeo sobre cómo se debe cortar la pizza, y el por qué de su reflexión, que en solo dos días supera los 2,3 millones de visualizaciones.

«No es una locura moderna»

«La pizza se corta con tijeras. Sí, escuchaste bien», avisa ella desde una cocina dejando clara que la rueda típica que muchos utilizan es una mala opción. Roberta remarca que en Italia tanto las pizzerías al corte, como las que ofrecen los productos directamente a la pala o las de especialidad napolitana usan tijeras. «No es una locura moderna, es técnica pura», avisa ella.

⚠️ La PIZZA se CORTA con TIJERAS! ✂️🍕 Muchos piensan que da igual cómo cortarla, pero en realidad no es así. En Italia usamos tijeras porque permiten respetar la pizza: la masa no se aplasta, el queso no se arrastra y cada trozo mantiene la textura y el equilibrio de sabores de la pala romana. 🇮🇹

Así, como relata, «la rueda aplasta los ingredientes y el cuchillo rompe la masa» y, en cambio, «la tijera corta con precisión, sin destruir nada». Para Roberta cuando una pizza cuenta con una buena fermentación y tiene una masa aireada e ingredientes delicados, como burrata o mortadela y rúcula, requiere de un corte cuidadoso e, insiste, «la tijera es lo mejor que se puede usar».

La italiana incide en que cuando uno prueba una pizza buena puede notar precisamente la importancia de que el corte esté bien efectuado e insiste en que, por ello, no da igual cómo se haga el corte. Así, las tijeras «permiten respetar la pizza» y recuerda que además de no aplastar la masa consigue que «el queso no se arrastre y cada trozo mantiene la textura y el equilibrio de sabores de la pala romana».

Más de 1.700 personas han comentado ya la viralizada publicación, con opiniones de todo tipo. Le preguntan pues si hay tijeras específicas para cortar pizza y si es verdad que también se come doblada. Algunos peruanos le contestan que la pizza es de origen peruano y hay quien confiesa que «pensaba que estaba mal visto o era incorrecto» usar tijeras. Otro internauta le confirma que «en España cortamos todas las pizzas con tijeras», mientras que otro asegura que «tiene sentido todo lo que dice, pero ¿para qué se inventó el cortapizzas?».