Una descomunal bronca entre Patricia Patricia Pardo y el abogado de Daniel Sancho 'dinamita' 'Vamos a ver': «¡La que me tomas por tonto eres tú!»

Tensión máxima la que se ha vivido este miércoles en el plató de 'Vamos a ver' (Telecinco). Y es que, Patricia Pardo, presentadora del matinal, se ha plantado ante las declaraciones de Marcos García-Montes, abogado de Daniel Sancho, y esto ha desembocado en un duro 'rifirrafe' entre ambos que no se han mordido la lengua para dejar claro que cuando ambos están en un plató el ambiente se enrarece.

'Vamos a ver' invitaba al plató a Marcos García-Montes con motivo de la declaración que Rodolfo Sancho tenía prevista hacer en un juzgado por supuestas coacciones en el caso de su hijo, Daniel Sancho, a un testigo venezolano que aseguraba que el actor había tratado de dirigir su discurso ante la Corte Provincial de Koh Samui.

El abogado negaba haber hablado con el testigo y aseguraba que todo lo que sabía se lo habían contado terceros. «Estoy al margen de la relación con este hombre, lo que se me cuenta es que puede ser favorable el testimonio a nosotros, punto y aparte», afirmaba rotundo el invitado de 'Vamos a ver' que provocaba el estallido de Patricia Pardo.

«Pero, Marcos con lo profesional que tú eres y lo serio que tú eres y la experiencia tan prolongada que tú tienes como abogado defensor, nos estás queriendo decir que tú estabas dispuesto a llevar a un testigo a Tailandia sin saber lo que iba a decir. ¡Hombre, Marcos, esto no se lo cree nadie!», clamaba la presentadora del matinal de Telecinco. «Lo siento, yo entiendo que no quieras entrar en el fondo de la cuestión pero tú con lo profesional que eres no vas a llevar a un juicio, y mediático como ha sido, a un tío sin saber lo que dice. Por favor, te pido que no nos tomes por tonto ni a nosotros ni a los espectadores», señalaba Patricia Pardo que a pesar de los intentos del letrado no lo dejaba replicarla.

Entonces, Marcos García-Montes pudo tomar la palabra y se encaró con Patricia Pardo. «La que me tomas por tonto eres tú, que siempre estás en contra», le reprochaba el invitado de 'Vamos a ver' a la presentadora. «No, yo solo estoy a favor de la verdad y del rigor», le respondía la periodista. «Sí, pero no te gusta mucho el tema», le salía al paso el abogado. «¿Me dejas que te lo explique?», saltaba García-Montes. «Sí, claro», le respondía en medio de una gran tensión Patricia Pardo.

Patricia Pardo y Marcos García-Montes, a la gresca

El invitado de 'Vamos a ver' se reiteraba en su afirmación que no conocía nada, ni siquiera la citación de Rodolfo Sancho y esto volvió a llevar a Patricia Pardo a explotar contra él. «Pues, ya vives al margen de los acontecimientos con la relación tan estrecha que has tenido con Rodolfo, Marcos», le espetaba con sorna la presentadora del matinal de Telecinco que nuevamente se enzarzaba con el abogado.

«No vivo al margen, no entres en esa dinámica. Yo soy abogado de Daniel Sancho y a Rodolfo lo defiendo en el tema de los malos tratos», le apuntaba Marcos García-Montes a Patricia Pardo que se revolvía. «Pero, si esto hace referencia al juicio de Daniel Sancho. No tergiversemos, te preguntamos por eso», le decía la periodista que subrayaba que Daniel Sancho había sido condenado a «cadena perpetua» y, por ellos, le preguntaban por «ese asunto».

«Patricia, sigues queriendo coger el camino», le soltaba el abogado a la presentadora. «El camino de la verdad», le respondía Patricia Pardo que subía el tono de la bronca. «No me digas que yo no cuento la verdad, que a lo mejor eres tú la que estás contando otra cosa», le respondía enfadado Marcos Gacía-Montes a la presentadora que lo advertía. «Por ahí sí que no vayas», sentenciaba la periodista de 'Vamos a ver'.