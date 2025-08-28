Filtran el mensaje que Irene Rosales mandó a su familia sobre su divorcio de Kiko Rivera: «Os aviso porque...»

Alexia Rivas, colaboradora de 'Vamos a ver', ha desvelado el contenido del mensaje de Irene Rosales a su familia sobre su separación de Kiko Rivera.

El anuncio de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales en la portada de 'Semana' este miércoles se ha convertido en la noticia de la crónica social de la semana. Así, todos los programas que entre sus contenidos tienen asuntos del 'corazón' no dudaron en incluirlo como el asunto principal y aportaron todos los datos que tenían. 'Espejo Público' (Antena 3) desvelaba los verdaderos motivos de la separación; en 'Aruser@s' (La Sexta), Alfonso Arús sentenciaba el divorcio de la pareja, y en 'Vamos a ver' (Telecinco), primero, Patricia Pardo le envió una seria advertencia al hijo de Isabel Pantoja ante lo que se le venía, mientras que poco después, Alexia Rivas, colaboradora del matinal, filtraba ante las cámaras el mensaje que Irene Rosales había enviado a su familia sobre la separación.

'Vamos a ver' llegaba a 'El club social' y Kiko Rivera se convertía en el absoluto protagonista de la tertulia 'rosa' del matinal de Telecinco. La separación del hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales acaparaba todos los minutos y Alexia Rivas paralizaba la charla al filtrar el mensaje que la mujer de Kiko Rivera había enviado a su familia para comunicar su divorcio del DJ.

«La semana pasada Irene manda un mensaje de texto a todo su círculo más íntimo, cuando digo íntimo es sus personas de máxima confianza y les dice que se va a separar», comenzaba exponiendo la colaboradora de 'Vamos a ver' que seguidamente desvelaba el contenido de dicho mensaje de Irene Rosales.

«Les dice: 'Me voy a separar, me voy a divorciar. La decisión es firme. Os aviso porque sé que pronto va a salir la noticia y no quiero que os enteréis por la televisión o por una revista antes que por mí», revelabaAlexia Rivas a la audiencia y a sus compañeros de programa.

«Hemos tardado en un tiempo y en formalizar todo para que las niñas se adapten, para hacer esto bien por ellas», añadía la tertuliana de 'Vamos a ver' que para terminar su intervención aportaba el motivo de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. «Y a mí las causas que me apuntan es que Irene se sentía absolutamente sola. Que hacía una vida absolutamente independiente, que Kiko no le acompañaba absolutamente en ningún plan y que ella ya no podía más, que ella estaba llevando una vida de prácticamente soltera», zanjaba Alexia Rivas en 'El club social'.