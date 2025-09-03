El terrorífico testimonio de una interna del centro de Hortaleza: drogas, peleas con cuchillos y agresiones sexuales

María ha relatado a 'La mirada crítica' cómo fue su paso por el centro de menores de Hortaleza.

El centro de menores de Hortaleza (Madrid) está en boca de todos después de que un interno haya violado a una menor de 14 años. Así, durante varios días se viene haciendo un seguimiento al terrible caso y este miércoles 'La mirada crítica' (Telecinco) ha conseguido en exclusiva el «escalofriante» testimonio de una joven que estuvo interna en dicho centro de menores.

«El centro de menores de Hortaleza se ha convertido en un auténtico polvorín. Hoy tenemos un testimonio clave de una joven que ha estado allí interna y nos ha contado todo lo que ocurre dentro», avanzaba Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' antes de presentar a María, una joven que se presentaba de espaldas a la cámara y con un nombre falso para preservar su intimidad,

«María estuvo interna en dos ocasiones. Su estancia fue absolutamente horrorosa», describía la reportera del programa de Telecinco que aparecía junto a la joven. «Robos, agresiones... La tenían que acompañar a las habitaciones para evitar que surgiese algún problema con otros internos», comentaba la periodista ante las cámaras de 'La mirada crítica' que daba paso a María.

«Al ser una circunstancia que no podía hacer nada, me encontraba esos problemas. No era consciente de la inseguridad, cuando sales se lo cuentas a la gente que se echa las manos a la cabeza», indicaba la invitada de 'La mirada crítica' que explicaba cómo «las peleas estaban a la orden del día». «Recuerdo una que con un cuchillo que atravesaron la mano a otro», exponía el testimonio sobre su paso por el centro de menores de Hortaleza que también relataba cómo presenció agresiones a guardas de seguridad e, incluso, «hubo una agresión sexual a una chica». «Nos tenían que acompañar los de seguridad a nuestras habitaciones, para velar por nuestra seguridad», apuntaba María que dejaba helada a Ana Terradillos.

«Lo que cuentas es escalofriante», afirmaba la presentadora de 'La mirada crítica'. «¿No se denunciaba?», le cuestionaba la periodista a su invitada. «Sí, tengo constancia de que se fue alguna ve a la comisaría pero al ser personas sin documentación es muy difícil empezar un procedimiento legal contra ellos», respondía la joven que se hacía eco de la escasa seguridad del centro de menores de Hortaleza.

«Yo estuve en 2016 y 2017, no sé si se habrá incrementado la seguridad del centro, hacían lo que podían, el problema es que había pocos guardias, había una o dos personas en cada turno», señalaba la invitada a 'La mirada crítica' que para terminar ponía el foco en el consumo de sustancias.

«Había drogas. Sí, sobre todo, disolvente, que es la droga más barata y es lo que más se consumía dentro y fuera», manifestaba María a 'La mirada crítica'. «Es impresionante», finalizaba diciendo Ana Terradillos tras escuchar el terrible relato de su invitada.