Susanna Griso saca a la luz su capítulo más complicado trabajando con Bertín Osborne: «Es imposible»

Anoche 'El Hormiguero' (Antena 3) arrancaba su temporada número 20 con un invitado de plena actualidad. Bertín Osborne se sentaba con Pablo Motos y hablaba sin tapujos sobre todas las críticas recibidas tras su portada en la revista '¡Hola!' junto a su hijo. «Me la sopla», afirmaba el cantante en el programa de Atresmedia que dejaba unas declaraciones que este martes eran recogidas por 'Espejo Público' y que llevaban a Susanna Griso a 'desenmascarar' al artista al revelar el episodio más complicado que había vivido con él.

'Espejo Público' llegaba a la franja de crónica social y Gema López, copresentadora del espacio, abría la sección con la entrevista de Bertín Osborne en 'El Hormiguero'.

Así, el matinal de Antena 3 hacía un resumen de las declaraciones más impactantes del cantante, entre las que respondía a las críticas que había recibido por exponer a su hijo o su experiencia trabajando al lado de Nuria Roca. Un relato, este último, que confirmaba lo revelado por la presentadora que había contado que Bertín Osborne en una gala en vez de quedarse para aprenderse el guión con ella se fue porque, según el presentador, él trabaja. mejor sin guión.

Un dato que a la vuelta del vídeo dio pie a que Susanna Griso revelase lo que le había ocurrido con Bertín Osborne. «Es verdad que en esta casa, Bertín tiene fama de nunca aprenderse los guiones», confirmaba la comunicadora de 'Espejo Público' antes de hablar de su episodio más complicado con el cantante. «Yo he tenido que presentar alguna gala con él y entonces va por libre, porque no te da pie. Es imposible, porque si tu te aprendes un guión que él te tiene que estar dando pie a determinados vídeos o comentarios o no te los da, ya te olvidas», confesaba la presentadora ante las cámaras 'Espejo Público'.