Un hombre agresivo y exhibicionista amenaza a una reportera: «¿Te enseño la pistola que llevo aquí?»

Si la okupación es uno de los temas diarios de los programas de la parrilla de televisión; cada vez más también se observa la presencia de personas incívicas y problemáticas que hacen imposible la convivencia con sus vecinos. Así, 'Vamos a ver' (Telecinco) se desplazaba hasta Mijas (Málaga) en donde un hombre tenía aterrorizado a todo el edificio y que no ha dudado en llamar a la Guardia Civil y amenazar a la reportera del matinal de la cadena de Mediaset cuando esta le preguntaba por las quejas que llegaban sobre su persona.

«Vamos a atender a estos vecinos de Mijas que están desesperados», comenzaba diciendo Patricia Pardo a la audiencia, a la que ponía en contexto. «Es verdad, que soportar a un vecino agresivo es un calvario, pero que, además, esta gente tiene que aguantar que cada dos por tres les enseñe sus partes íntimas, pues porque el tipo es un exhibicionista. Normal que ya no puedan más», señalaba la presentadora de 'Vamos a ver' antes de conectar con la reportera que el programa había desplazado hasta la localidad malagueña.

Allí, los vecinos relataban a 'Vamos a ver' que habían denunciado al hombre pero que no les habían dado ninguna «solución», por lo que no podían vivir tranquilos. Sin embargo, el reportaje se vio irrumpido por la llegada de la Guardia Civil, a la que el individuo había llamado porque sentía que el programa le estaba «molestando».

No obstante, y a pesar de la presencia de la Benemérita, la reportera de 'Vamos a ver', charló con los vecinos que relataban, sin dar la cara, el miedo que tenían por lo lo que pudiera hacer el hombre que vivía en una nave cercana «en unas condiciones de insalubridad total».

«Están atemorizados que les pueda pasar algo después de esta entrevista», comentaba la periodista del matinal de Telecinco, mientras los vecinos afectados contaban que el hombre salía con una barra de hierro golpeando todo, que hacía sus necesidades en la calle y que les enseñaba sus partes íntimas. «Debe estar en un centro donde esté atendido», señalaba uno de los vecinos a Patricia Pardo que también tuvo que ver cómo el hombre amenazaba a su reportera.

«Se molestó con nosotros porque lo habíamos despertado. No se puede mantener con él una conversación normal», le indicaba la periodista a la presentadora del matinal de Telecinco, a la que le mostraba las imágenes de su encuentro con el hombre.

«¿Te enseño la pistola que llevo aquí?», le amenazaba el individuo a la reportera de 'Vamos a ver' durante su conversación. «No hay que ser muy listo para ver que este tipo no está en sus cabales», subrayaba Patricia Pardo, que no daba crédito a la escena.