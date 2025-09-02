De «es un cero» a «cara calavérica»: la demoledora crítica de Mariló Montero a Pedro Sánchez tras su entrevista

Mariló Montero, colaboradora de 'Espejo Público', ha sentenciado sin rodeos a Pedro Sánchez tras lo visto en su entrevista con Pepa Bueno en TVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el nombre del día tras dar su primera entrevista catorce meses después a Pepa Bueno en su estreno al frente del Telediario 2 de Televisión Española (TVE). Así, la charla no solo ha sido sentenciada por Ana Terradillos en 'La mirada crítica' (Telecinco), sino que en 'Espejo Público' (Antena 3), Mariló Montero, colaboradora del matinal, ha sido demoledora con el jefe del Ejecutivo tras lo visto y por lo que ha llegado a encender las alarmas.

'Espejo Público' entraba en la segunda franja del programa y Susanna Griso preguntaba a sus colaboradores por la opinión que le había merecido Pedro Sánchez en su entrevista con Pepa Bueno. «Mariló, tu nota», le decía la presentadora del matinal de Antena 3 a su tertuliana que respondía sin morderse la lengua.

«Pero, ¿qué se valora lo que se ha dicho o cómo se ha expuesto? Es que son dos valoraciones distintas», puntualizaba la periodista que comenzaba una demoledora intervención contra Pedro Sánchez.

«Yo creo que ganó por el físico y va a perder el papel por el físico», empezaba diciendo Mariló Montero haciéndose eco de que ganó las primarias por su físico y que iba a perder las próximas elecciones por el mismo aspecto.

«Para mí el presidente del Gobierno es un 0 a nivel político y a nivel personal es un hombre deshumanizado realmente», afirmaba rotunda Mariló Montero ante las cámaras de 'Espejo Público'. «No tiene candor, no tiene emociones, estaba con una cara petrificada y, sobre todo, disfrazada de lo que se sabe ya y se ha dicho, el exceso de bótox que está tratando de disimular todas las emociones que él trata de controlar y que no puede», manifestaba la periodista sobre el rostro hierático de Pedro Sánchez.

«Está tremendamente deteriorado», señalaba la colaboradora de 'Espejo Público' que ponía todo el foco en el físico deteriorado del presidente del Gobierno. «Obviamente, porque está esquelético, tiene una cara calavérica, los ojos están muy redondeados, con una hondura preocupante», indicaba la periodista que hacía saltar las alarmas por el estado físico de Pedro Sánchez. «Porque tiene, además, las ojeras muy hundidas con una expresión, la piel destrozada por las cánulas que se metió, que eso lo hablamos ya en junio y que las tiene muy marcadas, el bótox que se ha puesto, porque se ha puesto cejas tipo Zapatero porque le violenta mucho más la mirada y la expresión. y le falta candor, amabilidad...», exponía Mariló Montero en el plató de 'Espejo Público' que dejaba a sus compañeros sin palabras ante su análisis sobre Pedro Sánchez.

«Es que me distrajo más su físico que su contenido», zanjó Mariló Montero en 'Espejo Público'.