Se destapa el inesperado movimiento de Isabel Pantoja ante la separación de Kiko Rivera

Kike Calleja, colaborador de 'Vamos a ver', ha destapado el inesperado movimiento de Isabel Pantoja tras conocer la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales.

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales está acaparando toda la información de las tertulias del 'corazón' de la semana. Y es que, desde que el miércoles se conociera la ruptura del matrimonio, todos los programas se han puesto manos a la obra para informar al detalle a la audiencia de todos los entresijos del mediático divorcio. Así, si en 'Espejo Público' (Antena 3) 'cazaban' al protagonista, revelando dónde se encontraba y quién era su sorprendente apoyo familiar; en 'Vamos a ver' (Telecinco), Kike Calleja, uno de los colaboradores destapaba el inesperado movimiento que había dado Isabel Pantoja tras enterarse de la separación de su hijo.

'Vamos a ver' llegaba a la recta final con 'El club social' y tras analizar la última hora de todo lo referente a la separación de Kiko Rivera, Kike Calleja tomaba la palabra para informar ante las cámaras del matinal de Telecinco del inesperado movimiento que había dado Isabel Pantoja tras enterarse de la ruptura de su hijo.

«Aprovechando su estancia en Cantora, Isabel Pantoja tenía intención de grabar para su docu-serie unas tomas allí. Abrirían uno de los salones emblemáticos de Isabel Pantoja donde tiene muchos recuerdos de su vida personal y profesional... Ese salón se está habilitando porque la intención es grabar una serie de planos y, además, que Isabel Pantoja conceda una entrevista personal», informaba el colaborador de 'Vamos a ver' sobre el próximo proyecto profesional de la tonadillera.

Sin embargo, esta no era toda la información que poseía el colaborador de 'Vamos a ver', ya que comunicaba ante las cámaras del matinal de Telecinco la determinación que había tomado Isabel Pantoja tras conocer que su hijo se iba a divorciar de Irene Rosales.

«Además, ha habido un movimiento, que sus pertenencias se han enviado en barco al que va a ser el próximo destino de Isabel Pantoja, lo que no sabemos es que... ahora con la separación de Kiko Rivera... La cosa es que a ella no quería ir, pero Agustín estaba muy interesada», señalaba el tertuliano del matinal sin decir cuál iba a ser el próximo destino de la cantante, ya que su marcha estaba condicionada a la situación del DJ.

«Una cosa rápida, Isabel Pantoja, debido a la noticia de la separación de su hijo ahora mismo no tiene la intención de moverse a ningún lado hasta que no sepa que está todo tranquilo», zanjaba Kike Calleja ante las cámaras de 'Vamos a ver'.