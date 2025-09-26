Juan del Val, tajante sobre que Begoña Gómez vaya ante un jurado popular por malversación: «Es una contaminación alucinante»

El juez Juan Carlos Peinado informó el pasado miércoles a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sea juzgada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, lo haga un jurado popular.

El juez Peinado ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa de Begoña Gómez y si ésta desempeñó funciones privadas para la esposa de Pedro Sánchez.

La nueva decisión del juez Peinado ha provocado un nuevo cisma político y ha copado la actualidad de los últimos días. En este sentido, fue uno de los temas que centraron la habitual tertulia de este jueves de 'El Hormiguero', donde participan Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó.

Cristina Pardo fue la encargada de dar más detalles sobre el caso a los espectadores. «Sabéis que le están investigando por cinco delitos. Básicamente, lo que ha decidido el juez Peinado es separar uno, el de malversación, que en España se tiene que juzgar con jurado popular por ley», explicó.

Juan del Val opina sobre que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

En este sentido, la presentadora de 'Más vale tarde' señaló que Beatriz de Vicente, abogada de su programa, considera que, «si eres culpable, es mejor que haya un jurado popular, porque le puedes hacer dudar, puedes conseguir que se venga a tu terreno, empatice, dude y, por lo tanto, al final no te condene». En cambio, «si eres inocente, dice que mejor un juez porque al final es el que sabe de esto».

«¿Y qué preferirá Begoña en esa teoría?», preguntó entonces Juan del Val. Para Nuria Roca, es «un caso excesivamente mediático, politizado y polarizado» como para ser juzgado por un jurado popular. «Yo no me fiaría de él si yo fuera la acusada», añadía la colaboradora.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero' ANTENA 3

«Bueno, y tal y cómo han puesto a los jueces, yo tampoco...», apuntó entonces Tamara Falcó. «Yo confío en que la Justicia es imparcial, pero un jurado popular me parece muy difícil», continuó Roca. «Esto va a ser un culebrón», señaló Motos. La marquesa de Griñán quiso intervenir de nuevo después: «Hay gente que da igual lo que hagan Sánchez y su mujer, que les va a seguir apoyando».

A continuación, fue el turno de Juan del Val, quien fue rotundo en su análisis sobre la decisión del juez Peinado: «Yo no estoy de acuerdo con el jurado popular en ningún caso. No, en absoluto. Yo creo que la Justicia tiene que ser por profesionales, que son los que verdaderamente saben».

Por lo que respecta al caso de Begoña Gómez en concreto, señaló Juan del Val, «no sé si esto tiene mucho recorrido como para que sea un delito». No obstante, el colaborador señaló que, «cuando todo se judicializa, hay comportamientos que no son éticos, como puede ser este caso, que a lo mejor no son un delito».

«Como no son un delito, salen absueltos y ya parece que eso es un comportamiento lícito. Tampoco me parece algo demasiado grave como para hacer esto», continuó argumentando el tertuliano.

Durante la tertulia, Motos destacó que, «de entrada, si eres Begoña Gómez, te vas a enfrentar a un juicio muy diferente que cualquier otra persona porque este tema va a dar mucho que hablar y no es justo». Una visión que compartió Juan del Val: «Es imposible que nadie no tenga la voluntad o quiera o pueda ser objetivo para, o inculpar a Begoña o exculparla. Y me parece que tiene que ver con lo ideológico». «Es una contaminación alucinante», finalizó diciendo el tertuliano.