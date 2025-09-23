Pedro Ruiz ve lo que dicen las encuestas sobre las próximas elecciones generales y se alarma con el resultado: «Estamos apañados»

Los escándalos que han salpicado al Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos meses han condicionado mucho la política actual en España. Desde hace un tiempo, la opinión pública habla de unas posibles elecciones anticipadas, algo que el presidente del Ejecutivo se ha encargado de descartar en más de una ocasión a pesar de las críticas que ha recibido. De hecho, ha insistido varias veces en que agotará su legislatura, por lo que habrá que esperar al menos hasta 2027 para regresar a las urnas.

Aunque todo apunta a que no habrá comicios hasta dentro de dos años, de darse en este momento el resultado sería muy diferente al de los últimos, celebrados el pasado 23 de julio de 2023. Así lo reflejan sondeos como el de ABC con GAD3, publicado en este diario el pasado 14 de septiembre, que apuntan a que el Partido Popular volvería a encabezar la batalla por liderar el Gobierno, aunque bajaría respecto a las encuestas de meses atrás.

Según reflejan los datos recabados por la consultora de comunicación e investigación, Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones generales, con 137 diputados, la misma cantidad que ya obtuvo hace dos años. Aunque estos siguen siendo el partido preferido por los españoles para liderar el Gobierno, la pérdida de apoyo respecto a junio de 2025, cuando se produjo la última entrega del sondeo de ABC, es más que notable: se han dejado 1,8 puntos y 8 representantes en el Congreso en apenas tres meses.

En la disputa por la victoria de los comicios le seguiría el PSOE de Pedro Sánchez, con 107 escaños, 14 menos que en 2023. Unos datos que reflejan la drástica caída que han sufrido los socialistas entre sus votantes en los últimos meses a raíz de las acusaciones de corrupción.

La gran sorpresa llega de la mano de Vox, el partido de Santiago Abascal, que protagoniza la gran subida en cuanto a votos respecto a las últimas encuestas. El barómetro de ABC y GAD3 apunta a que la formación derechista podría llegar a duplicar los escaños que logró en julio de 2023 (33), hasta colocarse con 61 representantes en la Cámara Baja. Así, en caso de que los comicios se celebrasen ahora, sería vitales en los pactos para llegar a La Moncloa.

Con todos los datos sobre la mesa, parece que en las próximos elecciones tendremos un cambio de Gobierno. La suma de los partidos de derecha se situaría ahora en los 198 escaños, 22 por encima de la mayoría absoluta, favoreciendo la llegada de los populares al poder si estos consiguen el apoyo de Vox. Pocas opciones tendría Sánchez de liderar el Ejecutivo, pues ninguna suma le permitiría obtener una mayoría alternativa frente al ascenso de los conservadores.

Noticia Relacionada El PP tacha de «farsa» la ronda con expertos sobre el cambio climático y se niega a participar Juan Casillas Bayo PSOE y Sumar la aprobaron tras constatar las dudas de sus socios sobre la idoneidad de poner en marcha una subcomisión en busca de un pacto de Estado

Pedro Ruiz, alarmado con las encuestas sobre las próximas elecciones generales en España

Este cambio de escenario ha llamado la atención de muchos expertos en política y actualidad, que se han atrevido a analizar lo que reflejan estas encuestas. Uno de los más contundentes ha sido Pedro Ruiz, todo un habitual de las redes sociales, que no ha dudado en comentar el bajón de los principales partidos como PP y PSOE y el ascenso de opciones que hasta ahora habían sido más minoritarias.

El presentador de televisión, que suele emplear su cuenta de X (antes Twitter) para dar su opinión sobre asuntos que afectan a España, también lo ha hecho en esta ocasión. Así, después de ver encuestas como la de ABC y GAD3, ha sentenciado lo que está sucediendo a nivel electoral y ha clamado contra la pérdida de apoyo de las dos grandes fuerzas políticas de nuestro país.

«Dicen las encuestas que ni el gobierno ni la oposición están acertando», ha dicho en referencia a la bajada que han sufrido populares y socialistas en los sondeos que se han publicado en diversos medios durante las últimas semanas.

Dicen las encuestas que ni el gobierno ni la oposición están acertando. Y que eso hace crecer a la opción mas drástica.

!Estamos apañados! — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 15, 2025

Todo este escenario, con Feijóo y Sánchez más denostados que nunca, ha provocado un ascenso de partidos como Vox que, a ojos de Pedro Ruiz, son «la opción mas drástica» dentro del Congreso. «¡Estamos apañados!», ha sentenciado el actor catalán.