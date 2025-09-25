Vicente Vallés dice lo que muchos piensan sobre que Begoña Gómez vaya ante un jurado popular por malversación: «Han provocado una fisura»

Vicente Vallés dice lo que muchos piensan sobre que Begoña Gómez vaya ante un jurado popular por malversación

El juez Peinado decidió este miércoles enviar el caso en el que está imputada Begoña Gómez por malversación a la Audiencia Nacional y que se inicie el procedimiento del Tribunal del Jurado. Se trata del proceso juducial por los posibles trabajos privados que su asistente habría realizado en Moncloa. Así, la esposa del presidente del Gobierno podría acabar siendo juzgada por un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos madrileños.

Fue una de las noticias de la jornada. Vicente Vallés, periodista y director de Antena 3 Noticias en su edición de las 21:00 horas, ha reflexionado sobre esta decisión y sobre lo que supone para el entorno de Sánchez. Vallés ha querido ir más allá y ha centrado su visión en los estrategas de Moncloa.

Vicente Vallés opina sobre que Begoña Gómez vaya a declarar ante un jurado popular

El periodista ha compartido su opinión a través de la página web de Antena 3 Noticias y ha realizado un símil entre la política y la guerra: «Ningún plan ni estrategia sobrevive al contacto real con el campo de batalla».

Recuerda Vicente Vallés que «la realidad es imprevisible». Considera además que «los estrategas de Moncola acertaron al proponer al presidente que utilizara la matanza de Gaza para atacar a la oposición». Desde su visión, acertaron puesto que el foco pasó a la guerra que se libra en esta región del mundo.

Sin embargo, durante la semana los casos judiciales que afectan al hermano de Sánchez y a su esposa han vuelto a resurgir. Precisamente sobre Begoña Gómez, el periodista y presentador destaca que su juicio por malversación será con un jurado popular. Vicente Vallés reclaca que «estas novedades han provocado una fisura importante en la estrategia de Moncloa».

La estrategia, desde la visión del periodista, era que Sánchez fuera el único protagonista con su comparecencia en la ONU y su posición sobre Gaza. No ha sido así porque, recalca Vallés, «ninguna estrategia sobrevive al contacto con el campo de batalla».