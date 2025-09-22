Risto Mejide, categórico con los que atacan a Gonzalo Miró tras fichar por RTVE: «Si demuestras una tendencia...»

'Directo al grano' estrena su segunda semana en la parrilla televisiva de La 1 con muchas novedades y buenas noticias para la cadena. El programa vespertino de RTVE, comandado por Marta Flich y Gonzalo Miró desde el pasado lunes 15, ha conseguido conquistar a los espectadores de la pública con este nuevo magacín de actualidad. Se suma así al éxito de formatos similares de la cadena como 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360', que ya han logrado consolidarse.

En su primera semana en antena, el espacio ha conseguido una media del 10,6% de share y 887.000 espectadores, con 2.620.000 espectadores únicos. Unos datos que no sólo mejoran en +1,5 puntos la franja de La 1 respecto a la semana anterior, sino que le valen para colocarse como la segunda opción en la franja, solo por detrás de Antena 3 (12,8 %) y superando a Telecinco por más de dos puntos.

A pesar de los números que han logrado, desde que se anunciara la llegada de ambos presentadores a este nuevo programa, las críticas no han dejado de sucederse. El más señalado ha sido Gonzalo Miró, cuyo desembarco en la televisión pública ha despertado muchas asperezas en el público, que lo ha considerado como un fichaje «politizado».

El que era colaborador de 'Espejo público' hasta este verano no se ha cortado dos veces al admitir públicamente que siempre ha sido «de izquierdas», algo que se refleja en sus propias opiniones. Desde entonces, los reproches contra el presentador se han sucedido en redes sociales, donde creen que un personaje con una ideología tan marcada no debería trabajar en una cadena pública como RTVE.

Risto Mejide, muy duro con los que critican a Gonzalo Miró por trabajar en RTVE siendo de «cierta tendencia política»

Sobre esto le han preguntado a Risto Mejide, rival directo de 'Directo al grano' con su famoso programa 'Todo es mentira', en una entrevista exclusiva con El Televisero. Durante esta charla, el entrevistador preguntó al publicista si entendía las críticas que había habido a Gonzalo Miró «por ser de cierta tendencia política» y «que se le fiche en la televisión pública como presentador» y este ha hablado sobre los insultos a su compañero de profesión.

Ante esto, el catalán, que lleva años recibiendo comentarios similares por su trabajo, no ha dudado en contestar a los críticos: «Es que si demuestras una tendencia es porque la demuestras, si no le demuestras por qué eres un chaquetero... Que la gente haga su trabajo, que dejen a la gente a trabajar en paz».

Para Risto Mejide, la televisión «es lo más democrático que existe». «Si no te gusta alguien, cambia de canal», ha recomendado el presentador de 'Todo es mentira' a los más críticos con la ideología de Gonzalo Miró.

Risto Mejide define con una palabra el estreno de Marta Flich en 'Directo al grano' de RTVE

Durante esta entrevista, Risto también habló sobre el estreno de quien fuera su compañera en Antena durante más de un lustro, la periodista Marta Flich, que dirige 'Directo al grano' junto a Miró cada tarde en La 1. La valenciana sorprendió hace unos meses al anunciar su marcha de 'Todo es mentira', donde ella misma afirmó tiempo después que «había tocado techo» y que quería tener su «propia voz» en un espacio de televisión.

Varios meses después de que esta se despidiera del programa de Cuatro, ambos apenas tienen relación, tal y como confirmó Flich, que no ha vuelto a hablar con él desde entonces. A pesar de que su amistad se ha enfriado, Mejide sí ha tenido buenas palabras para calificar su fichaje por RTVE tras su sorprendente salida de Mediaset.

Según ha asegurado en esta entrevista para El Televisero, la llegada de Flich para dirigir 'Directo al grano' ha sido «genial». «Yo a Marta le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece», ha sentenciado el presentador de televisión sobre el debut en la cadena pública de la que fuera su copresentadora durante casi seis años y medio.