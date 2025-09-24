Juan del Val dice lo que muchos piensan sobre cómo actúa el Gobierno ante los escándalos que lo salpican: «Mañana se nos olvida y da igual»

Martes de tertulia de actualidad en 'El Hormiguero' (Antena 3) que ha llevado a Juan del Val a hablar alto y claro en relación a lo que está conociéndose en estos días, los fallos en el funcionamiento de las pulseras telemáticas que se adquirieron para luchar contra la violencia machista, para prevenir a las víctimas. El escritor ha participado en la mesa redonda junto a María Daban, Rosa Belmonte y Rubén Amón y ha sido especialmente crítico con la gestión que está realizando el Gobierno en relación a esta situación.

Pablo Motos arrancaba introduciendo el tema, poniendo el foco en la negativa de la ministra Ana Redondo a admitir los fallos, pese a que «los jueces, las víctimas y los técnicos dicen que sí». Al escucharlo, Del Val ha sido rotundo: «Parece que las causas no importan si no dan votos. Y hay algunos ejemplos donde se corrobora que el feminismo da igual si no da votos». Ha destacado que se trata «de una de las poblaciones más vulnerables que hay, que son las mujeres amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas».

Juan del Val no ha dudado en señalar directamente a Redondo, en alusión a lo que esta ha dicho de que podría tratarse de un bulo: «Teniendo en cuenta que hablamos de una parte de la población muy vulnerable, que te están diciendo del miedo que están pasando y da igual, es un bulo, no tiene nada que ver con nosotros». Es aquí que ha terminado estallando: «Parece que las causas no importan si no dan votos. Y hay algunos ejemplos donde se corrobora que el feminismo da igual si no da votos». El escrito ha llegado a afirmar que «mañana se nos olvida y da igual».

Juan del Val se acuerda de Irene Montero

El escritor ha recordado, a colación de esta polémica, otros casos que fueron también muy mediáticos, como cuando vio a luz la ley del 'solo sí es sí': «Se advirtió que iba a tener problemas y parece que se corrobora, porque esto de las pulseras fue similar y se esperó eso también». Ha añadido que si en relación a la citada ley, «la culpa la tenían los jueces», ahora los señalados por Ana Redondo y el Gobierno serían »los periodistas, que desinforman. Aquí no dimite nadie. Pero, es que, insisto, las causas, si no dan votos, nos da igual. En el momento que pasa el tsunami, se acabó», ha terminado diciendo a Pablo Motos y a su equipo.