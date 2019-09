Actualizado 30/09/2019 a las 23:15

Pablo Motos estrenó en la noche del lunes una nueva semana en «El hormiguero». En este caso, lo hizo con la visita de la veterana periodista de televisión y radio Julia Otero, que visitó el formato de Antena 3 para repasar la actualidad política de cara a las próximas elecciones generales del 11 de noviembre.

La presentadora llegó al plató de Antena 3 plena de alegría. Nada más arribar allí, se fundió en un abrazo con Motos. En «El hormiguero», de paso, habló acerca de la 13ª temporada de «Julia en la onda», el programa que presenta en Onda Cero. Motos, por tanto, fue al grano desde el inicio. «Te ha tocado empezar temporada con nuevas elecciones. ¿Te apetece?».

Al contestar, Otero no pudo ser más tajante. «No le apetece a nadie. A mí, ni como periodista ni como ciudadana», le dijo a Motos. «Estoy harta y muy preocupada por un país en el que los políticos no están a la altura», prosiguió, ante la atenta mirada de Motos en «El hormiguero».

Un mensaje en el que la periodista continuó incidiendo. «Creo que hemos tenido la mala suerte de tener una serie de líderes que no están a la altura. No sé si ha sido la época que nos ha tocado vivir o que ha habido una conjunción astral nefasta, pero es lo que hay», agregó la informadora, tan contundente como resignada.

Aunque su mensaje contra los políticos no quedó ahí. «Me hace gracia cuando dicen eso de que "no se entienden". ¡Como si todos los españoles tuvieran un jefe con el que se entendieran! A veces, hay que pensar en el bien común. Pero no...», sentenció, en «El hormiguero».

Dardos personalizados

A continuación, Motos y Otero comenzaron a opinar acerca de los dirigentes de cada partido. Eso sí, sin dar nombres. «Hay uno que tiene mucha chulería», afirmó el presentador de «El hormiguero». «¡Pues a mí me salen dos!», refirió Otero. «Y hay otro que lleva diciendo todo el rato que todo lo que ha hecho el otro, lo ha hecho él en realidad», continuó el presentador, antes de referirse expresamente a Pablo Iglesias. «Uno de los dos renunció al goblierno en julio y en septiembre le parecía una gran propuesta. Me gustaría verle a través de un "agujerillo" en su casa, para ver qué está haciendo ahora». Otero coincidió. «Podemos se está desintegrando».

Al respecto de Ciudadanos, la presentadora también lo tuvo claro. «Se presentó como partido bisagra y abierto a todo. Pero luego [a Albert Rivera] le dicen que puede ser Pablo Casado e inicia un camino en el que le han abandonado gran parte de los suyos», añadió la periodista, en «El hormiguero».

El conflicto catalán

También tuvo palabras hacia Mas País, la nueva formación de Íñigo Errejón. «Hay gente que vota a partidos solo para fastidiar a otros. Y eso tampoco es. Aunque a Errejón se lo han puesto a huevo y llevaba muchos años queriendo dar el salto a la política nacional», espetó, antes de hablar acerca del Partido Popular y Pablo Casado. «Casado es el gran beneficiado de estas nuevas elecciones. Sin duda, tiene una gran oportunidad».

Tras ello, ambos comunicadores comenzaron a hablar acerca de la situación política y de tensión que se vive en Cataluña. «Tengo algún amigo independentista con el que me cuesta mucho razonar», relató Otero, que se trasladó a vivir a Barcelona con solo tres años. «Lo que pasó el viernes en el Parlamento fue muy vergonzoso, con ese intento indiscriminado de poner a Esquerra Republicana entre la espada y la pared. Esquerra había dicho que no quería conseguir la independencia de manera unilateral. Parecía que se estaba dividiendo el independentismo, pero le lanzaron un órdago independentista y Esquerra no ha tenido el coraje de plantarse y decir que no están de acuerdo con intentar de conseguir la independencia de manera unilateral», refirió la periodista, muy crítica.

Instantes después, Otero se refirió expresamente a lo sucedido con los CDR. «Sin indicios, nadie detiene a siete personas y les mete en la cárcel. Aunque también es verdad que hasta que no haya juicio, no se pueden decir ciertas cosas. He visto titulares en prensa que habla de ellos como "terroristas", sin ningún tipo de presunción de inocencia. Y tengo que aclarar que yo no soy independentista», refirió la periodista, en «El hormiguero».

En ese sentido, la comunicadora expuso su valoración al respecto de la situación que se vive entre Cataluña y España. «No sé en qué momento saltó todo esto por los aires, pero habrá que hablar», explicó, antes de referirse expresamente a otro tipo de asuntos, más truculentos. «Espero que no pase nada, ni el 1 de octubre ni el día de la sentencia. La gente puede manifestarse, pero espero que no se rompa una sola papelera ni se pinte ninguna fachada. Pero lo terrible es que en los dos extremos hay gente que quiere que pase todo. Hay algunos que quieren aplicar el 155 ya, lo que es inconstitucional. Pero en el otro lado... lo mismo, los hay esperando que salte todo por los aires para que salte todo. Y en medio, hay millones de personas que queremos entendernos, que no nos echen», aclaró Otero, que no se mordió la lengua. «Ahora mismo, soy más pesimista que cuando estuve aquí hace un año», le dijo a Motos. «Cuando toquemos fondo... solo quedará subir», agregó este último.