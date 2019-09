Música El motivo por el que Amaia Romero tuvo que hacer cola para su propio concierto en Valencia La cantante se desorientó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias minutos antes de su actuación en un festival

La cantante Amaia Romero sigue de gira por España presentando su primer disco, «Pero no pasa nada», y este jueves hizo una parada en el plató de El Hormiguero 3.0, donde contó una de las anécdotas más divertidas que ha protagonizado. Le ocurrió el pasado mes de junio en Valencia y todo empezó con un problema con la furgoneta en la que llevaba el material y que la hizo llegar ya tarde a los ensayos para su actuación en el Festival de Les Arts.

Una vez realizada la prueba de sonido, la ganadora de OT 2017 se fue al hotel a descansar de cara al concierto, previsto para las siete de la tarde, y decidió que -al haber una distancia mínima entre el festival y el hotel- volvería sola al recinto «andando con el Google Maps».

El problema surgió cuando, a veinte minutos del recital, la app guió a Amaia hasta la entrada principal del mismo, situada en uno de los extremos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, justo en el lado contrario a la admisión de artistas. La cantante contó a Pablo Motos como la gente empezó a pararla y a decirle que iban a su concierto: «yo también», relataba la joven, ya nerviosa.

«Me puse a esperar la cola» pero como no llevaba pulsera, «no me dejaban entrar», explicó en el programa de Antena 3. Cuando un miembro de la organización recaló en su presencia la dejó pasar pero la joven seguía desorientada, sin saber dirigirse al escenario: «estaba en la parte de arriba y veía al público esperándome». Finalmente, «una señora me llevó a unas escaleras escondidas», la cantante salió al escenario, todavía «con el pelo mojado» y pudo disfrutar de «uno de los mejores conciertos», en la capital del Turia.

Amaia Romero volverá al complejo diseñado por Santiago Calatrava el próximo mes de noviembre, pero esta vez recalará en el Palau de Les Arts, dentro del tour que está realizando por todo el país para dar a conocer las canciones de su nuevo álbum.